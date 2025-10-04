Zumarraga, finalista en los premios estatales 'Europa Se Siente'

Cristina Limia ZUMARRAGA. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

Zumarraga ha sido elegida finalista de los premios 'Europa Se Siente 2025' organizados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para reconocer los mejores proyectos impulsados con fondos europeos en España. Lo ha hecho con el proyecto municipal 'Zumarraga, modelo comercial digital y sostenible', que ha situado al municipio entre las tres mejores iniciativas del Estado, tras ser seleccionado entre más de 200 candidaturas presentadas. «Zumarraga concurre dentro de la categoría 'Cercana', que premia especialmente la buena gestión de los fondos europeos Next Generation y el impacto que estos generan en el desarrollo urbano y en la economía local. El Ayuntamiento de Zumarraga ha gestionado más de 3 millones de euros de financiación europea para llevar a cabo este proyecto, que combina la modernización urbana y comercial con la innovación digital y la sostenibilidad. Entre sus actuaciones destacan la transformación de calles y espacios públicos, la renovación de la Azoka como motor económico y social, y la profesionalización del comercio local con formación y herramientas digitales», explican desde el consistorio.

«El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de desarrollo económico y turístico bajo el 'Plan de Economía Urbana Sostenible', que consolida a Zumarraga como referente en planificación y gestión integral de fondos europeos», añaden.

Dinámica de la final

La final de los premios se celebrará el próximo viernes, 10 de octubre, en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. «Durante la mañana, los municipios finalistas en cada categoría presentarán sus proyectos y tras cada intervención, se abrirá una votación online mediante la plataforma Slido. Posteriormente, se otorgará la 'Estrella de Oro', premio absoluto que saldrá de una votación final entre los ganadores de cada categoría. El acto podrá ser seguido en directo a través de la retransmisión oficial y los organizadores habilitarán enlaces de acceso a la votación en la propia emisión», detallan.

«Este reconocimiento no es solo del Ayuntamiento, sino de toda la ciudadanía: comerciantes, familias, asociaciones y agentes locales que han participado activamente en el proceso. Hemos demostrado que una buena gestión de los fondos europeos se traduce en transformación real para nuestro municipio», valora el alcalde, Mikel Serrano.

«Animamos a la ciudadanía a seguir la final del día 10 y a participar con su voto. Estar entre los tres mejores proyectos de España ya es un motivo de orgullo compartido, pero con el apoyo de todas y todos podemos dar un paso más», traslada el primer edil sobre la final.