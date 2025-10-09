Zumarraga disputa este viernes la final de los premios 'Europa Se Siente' El alcalde se encuentra en Santa Coloma de Gramenet para presentar el proyecto de la localidad, a partir de las 10.00 horas; las votaciones se realizarán a través de la plataforma Slido

Zumarraga disputa este viernes la final de los premios 'Europa Se Siente 2025' organizados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para reconocer los mejores proyectos impulsados con fondos europeos en España. Lo hace con el proyecto municipal 'Zumarraga, modelo comercial digital y sostenible', que ha situado al municipio entre las tres mejores iniciativas del Estado dentro de la categoría 'Cercana', que premia especialmente la buena gestión de los fondos europeos Next Generation y el impacto que estos generan en el desarrollo urbano y en la economía local.

La final de los premios se celebra este viernes en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Durante la mañana, los municipios finalistas de cada categoría presentarán sus proyectos y tras cada intervención, se abrirá una votación online mediante la plataforma Slido. El alcalde, Mikel Serrano, será el encargado de presentar el proyecto de Zumarraga. Cada vez que suban al escenario los finalistas de cada categoría y realicen todos su presentación se abrirá el citado periodo de voto por Slido, con un tiempo que rondará los 3 minutos para poder efectuarlo. Los proyectos por categorías serán presentados entre las 10.00 y las 12.30 y posteriormente, cuando se conozcan los ganadores de cada categoría, volverá a abrirse la votación, sobre las 13.30, en este caso, para elegir al ganador de la Estrella de Oro.

La categoría de Zumarraga será la primera en ser presentada, de modo que se espera que la votación sobre su proyecto se desarrolle sobre las 10.00 de la mañana. No obstante, el streeming se abrirá a las 9.00.

El Ayuntamiento de Zumarraga ha gestionado más de 3 millones de euros de financiación europea para llevar a cabo el proyecto con el que concurre, en el que combina la modernización urbana y comercial con la innovación digital y la sostenibilidad. Entre sus actuaciones se encuentran la transformación de calles y espacios públicos, la renovación de la Azoka como motor económico y social, y la profesionalización del comercio local con formación y herramientas digitales.