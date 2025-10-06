Txotx! de fin de fiestas en Etxeberri

Cristina Limia zumarraga. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La lluvia y la bajada de temperaturas no invitaban a grandes celebraciones el pasado fin de semana, pero los vecinos de Etxeberri pusieron su propio clima festivo. Actividades infantiles, un campeonato de mus con 40 parejas participantes, corte de jamón, una merienda-cena de cuadrillas, disco-fiesta, toca, deportes rurales con UZ Herri Kirol Elkartea... ambientaron el barrio de sábado a domingo.

El mal tiempo hizo mella en la participación de algunas actividades, sobre todo durante la jornada del sábado. Pero el domingo y pese a contar con la misma meteorología, las fiestas pegaron una remontada. La comida vecinal con parrillada y kupela de sidra ayudó a levantar el ambiente, dando lugar a un bonito encuentro entre los habitantes de Etxeberri, quienes un día vivieron en el barrio y aquellos que mantienen un vínculo especial con el mismo.