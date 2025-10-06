Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una gran kupela de sidra hizo las delicias de los participantes de la comida.

Zumarraga

Txotx! de fin de fiestas en Etxeberri

El mal tiempo no invitaba a grandes celebraciones, pero los vecinos del barrio pusieron su propio clima festivo con parrillada y kupela de sidra incluidas

Cristina Limia

zumarraga.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14

Comenta

La lluvia y la bajada de temperaturas no invitaban a grandes celebraciones el pasado fin de semana, pero los vecinos de Etxeberri pusieron su propio clima festivo. Actividades infantiles, un campeonato de mus con 40 parejas participantes, corte de jamón, una merienda-cena de cuadrillas, disco-fiesta, toca, deportes rurales con UZ Herri Kirol Elkartea... ambientaron el barrio de sábado a domingo.

El mal tiempo hizo mella en la participación de algunas actividades, sobre todo durante la jornada del sábado. Pero el domingo y pese a contar con la misma meteorología, las fiestas pegaron una remontada. La comida vecinal con parrillada y kupela de sidra ayudó a levantar el ambiente, dando lugar a un bonito encuentro entre los habitantes de Etxeberri, quienes un día vivieron en el barrio y aquellos que mantienen un vínculo especial con el mismo.

