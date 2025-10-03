Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El torneo volverá a llenar de ambiente el Beloki los sábados. KIROLZALE

Zumarraga

El torneo popular de pelota cierra este domingo su inscripción con 20 parejas ya apuntadas

Su objetivo vuelve a ser que todo el mundo pueda disfrutar de la competición, tenga un mayor o menor nivel

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18

Comenta

El XII torneo popular de pelota de Zumarraga va tomando cuerpo, con un total de 20 parejas ya apuntadas y un plazo de inscripción ... que este domingo alcanza su último día en la página web kirolzale.eus.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea
  9. 9 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  10. 10 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El torneo popular de pelota cierra este domingo su inscripción con 20 parejas ya apuntadas

El torneo popular de pelota cierra este domingo su inscripción con 20 parejas ya apuntadas