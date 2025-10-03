El torneo popular de pelota cierra este domingo su inscripción con 20 parejas ya apuntadas

ZumarragaEl torneo popular de pelota cierra este domingo su inscripción con 20 parejas ya apuntadas
Su objetivo vuelve a ser que todo el mundo pueda disfrutar de la competición, tenga un mayor o menor nivel
Zumarraga
Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18
El XII torneo popular de pelota de Zumarraga va tomando cuerpo, con un total de 20 parejas ya apuntadas y un plazo de inscripción ... que este domingo alcanza su último día en la página web kirolzale.eus.
Desde la organización recuerdan que pueden participar tanto chicos como chicas a partir de los 16 años, que de alguna manera, mantengan un vínculo con Zumarraga o Urretxu. «Es posible inscribirse de forma individual o por parejas al campeonato, aquellos que lo hagan de manera individual serán emparejados con otro pelotari», dan cuenta. El precio de la inscripción por pareja es de 54 euros e incluye una camiseta por jugador. La inscripción individual es de 27 euros, igualmente, con camiseta incluida.
El campeonato volverá a llenar de ambiente el frontón Beloki todos los sábados y culminará con el Memorial Goñi. Su objetivo vuelve a ser «que todo el mundo pueda disfrutar de la pelota tenga un mayor o menor nivel de juego, proporcionar un sitio a los aficionados no federados y federados y que todos tengan su oportunidad, aquellos que hagan méritos para brillar y los demás para pasarlo bien».
