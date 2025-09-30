Paseo, manifiesto e Irri Makila para cerrar la 'Semana de los mayores'

C. L. ZUMARRAGA. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

Este 1 de octubre, 'Día Internacional de las Personas Mayores', Zumarraga pondrá el broche a una intensa 'Semana de las personas mayores' organizada por el Consejo de Personas Mayores de la localidad y el Ayuntamiento, con tres actividades especiales. A las 10.00 horas, se realizará un paseo intergeneracional, que partirá a las 10.00 de la plaza Euskadi con la participación del Consejo de Infancia y Adolescencia, el grupo habitual de paseo Tau-taupadak y aquellas personas que se han animado a apuntarse a la actividad en estos días previos. El paseo finalizará con un almuerzo en el bar Oleta. A las 18.00 horas, se procederá a la lectura de un manifiesto conmemorativo del 'Día de los mayores', al que seguirá la actuación del grupo de teatro Irri Makila en las instalaciones del hogar del jubilado Gure Txoko.