Galeperra inicia este viernes los sorteos de los puestos de caza

C.L. ZUMARRAGA. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

La sección de caza de la sociedad Galeperra comenzará a realizar este viernes los sorteos de los puestos de palomas de Pagotxeta de esta temporada. La inscripción deberá efectuarse de 20.15 a 20.45 horas y acto seguido, se realizará el sorteo. Estos sorteos se llevarán a cabo los lunes, miércoles y viernes, el del lunes para la caza del martes y miércoles, el del miércoles para la caza del jueves y viernes y el del viernes para la caza del sábado, domingo y lunes.