Despedida del 'ZZ Rock Jaialdia' del colectivo Zarraparra

C. L. zumarraga. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33

El 'ZZ Rock Jaialdia' celebrará este sábado su novena y última edición. Una despedida para la que el colectivo Zarraparra y Motz Taberna, con la colaboración de Katapulta Tour Gipuzkoa y los ayuntamientos de Zumarraga y de Urretxu, ha preparado una gran tarde-noche de conciertos. Dará comienzo a las 18.30 horas, en la carpa instalada en Zelai Arizti, con cuatro grupos invitados: Bobbi Relac, Sugramas, Malatestta y John Dealer & The Coconuts. Las entradas se encuentran a la venta al precio de 20 euros en el bar Motz de Urretxu y a través de Internet en la plataforma online Entradium. Los socios del colectivo Zarraparra pueden adquirir su entrada por 15 euros en el bar Motz.

Los organizadores animan a asistir a esta última oportunidad para disfrutar del ambiente y la música de este festival.