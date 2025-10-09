Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumarraga

Corte de agua en varias zonas de Zumarraga el próximo miércoles

ZUMARRAGA.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27

La empresa responsable del servicio de agua Aquarbe informa que el próximo miércoles, 15 de octubre, se producirá un corte en el suministro desde las 00.00 hasta las 06.00 para ejecutar obras de mejora en la red de abastecimiento. Esta incidencia afectará a los habitantes de Etxeberri, Kalebarren, Soraluze, la plaza Euskadi, la calle Legazpi, Secundino Esnaola, Urola, la plaza de la Estación, Zelai Arizti, Jai Alai, la Avenida Iparragirre, Elizkale, Okendo, Txurruka, Bidezar, Piedad, la plaza Navarra, la Avenida Beloki y Urtubi. «Como consecuencia del corte se podrá producir una reducción puntual en la presión y turbidez del agua, pedimos de antemano disculpas a los usuarios», indican. Para más información, se puede llamar al 943064283.

