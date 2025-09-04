Los pensionistas retoman sus movilizaciones «decepcionados»

UrretxuLos pensionistas retoman sus movilizaciones «decepcionados»
El lunes reanudarán su concentración de las 11.30 horas en Areizaga-Kalebarren tras el parón vacacional
Urretxu
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19
La asamblea de pensionistas de Zumarraga y Urretxu anuncia la vuelta de sus concentraciones a la plaza Areizaga-Kalebarren el próximo lunes, a las ... 11.30 horas, y muestra su «decepción tras conocer por los medios de comunicación el informe desfavorable del Gobierno Vasco a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular con la que el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria emplazaba a debatir la complementación de la cantidad necesaria para igualar la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional».
«En los pueblos de Urola Garaia logramos reunir 2.455 firmas a favor de esta Iniciativa Legistativa Popular y a nivel de Euskadi 145.142, este informe desfavorable y totalmente político pretende dar carpetazo a la iniciativa popular, negándonos siquiera el derecho a que se admita a trámite y pueda ser debatida en el Parlamento Vasco», exponen, al mismo tiempo que agradecen a la ciudadanía de la comarca el apoyo dado al colectivo con sus firmas, informan que seguirán adelante con sus movilizaciones y animan a sumarse a ellos.
