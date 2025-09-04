Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El colectivo en la presentación de las 2.455 firmas reunidas en la comarca.

Urretxu

Los pensionistas retoman sus movilizaciones «decepcionados»

El lunes reanudarán su concentración de las 11.30 horas en Areizaga-Kalebarren tras el parón vacacional

Cristina Limia

Cristina Limia

Urretxu

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

La asamblea de pensionistas de Zumarraga y Urretxu anuncia la vuelta de sus concentraciones a la plaza Areizaga-Kalebarren el próximo lunes, a las ... 11.30 horas, y muestra su «decepción tras conocer por los medios de comunicación el informe desfavorable del Gobierno Vasco a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular con la que el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria emplazaba a debatir la complementación de la cantidad necesaria para igualar la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional».

