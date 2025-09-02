Exposición 'Donostia zuri-beltzean' con Miren Puertas en Juan de Lizarazu

C. L. urretxu. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Una nueva exposición recala en la sala Juan de Lizarazu este mes. La artista Miren Puertas Abaunz inaugurará su muestra 'Donostia zuri-beltzean' el día 12, a las 18.00 horas. En ella, realiza un interesante y curioso itinerario por los escenarios de la capital a través de dibujos en blanco y negro, confeccionados con bolígrafo y rotuladores y digitalizados después. La exposición podrá ser visitada hasta el 28 de septiembre.