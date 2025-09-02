El Ederrena pasa por 'chapa y pintura' aprovechando el parón de agosto

Cristina Limia URRETXU. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El frontón Ederrena ha pasado por 'chapa y pintura' este verano, aprovechando el parón de su actividad durante el mes de agosto, el Ayuntamiento ha llevado a cabo labores de pintura que han incluido tanto la cancha como la zona del graderío, con una inversión de 18.000 euros.

«Esta actuación da continuidad al plan de mejoras que, en los últimos años, se ha venido desarrollando en estas instalaciones deportivas de referencia en Urretxu para seguir impulsando la práctica de la pelota y otras actividades deportivas en unos equipamientos modernos, accesibles y sostenibles», reseña el concejal Igor Zubillaga.

«Las labores se programaron para ser ejecutadas en el mes de agosto, ya que es el periodo en el que la instalación no suele ser utilizada ni por la pelota eskola y ni por el resto de las personas usuarias, con el objeto de que estuviera disponible para el mes de septiembre, ya que el frontón será también sede de los diferentes actos festivos programados para las celebraciones de Santa Anastasia», explica.

«Cabe recordar que, en estos últimos años, el Ederrena ha sido objeto de distintas intervenciones destinadas a modernizarlo y adaptarlo a las necesidades actuales de deportistas y público, con una inversión aproximada de 161.750 euros desde 2016 a 2021», cita el concejal.

Entre ellas, Zubillaga destaca la renovación de la pavimentación de la cancha en 2016 con una inversión de 14.000 euros y la reforma de los baños y la cocina de la cantina, ampliando los aseos para garantizar su accesibilidad en 2018 con una inversión de 22.000 euros. También la reforma integral de los dos vestuarios, que databan de 1993, y la habilitación de un tercer vestuario adaptado para personas con movilidad reducida, así como dotar de un nuevo control de accesos al frontón en 2019 con un coste de más de 70.000 euros.

Cambio de suelo y luces LED

Entre las actuaciones más recientes, destaca la renovación del suelo de la cancha en 2020, con un coste en torno a los 14.000 euros asumido por la organización de la Euskal Encounter dado que se trata de un elemento clave para la práctica de la pelota, así como la renovación de los servicios generales, locales y pasillos del frontón, con una inversión aproximada de 23.750 euros. Junto a ello, menciona que en 2021 se realizó la sustitución del sistema de alumbrado, incorporando focos con tecnología LED más eficiente y sostenible, con una inversión de más de 15.000 euros, además de procederse a la renovación del marcador de tanteo, con un coste aproximado de 3.000 euros.