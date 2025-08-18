Salida nocturna para descubrir el mundo de los murciélagos, el próximo 5 de septiembre

El Ayuntamiento de Legazpi y la asociación Naturtzaindia han preparado dos actividades especiales para el primer fin de semana de septiembre, que permitirán nuestro entorno ... y sus habítats.

De esta manera, el viernes 5 de septiembre se llevará a cabo la actividad 'Noche de los murciélagos'. Se trata de una sesión divulgativa en la que los participantes podrán descubrir «el fascinante mundo de los murciélagos y la importancia de conservar los bosques para su protección», explican los organizadores. La salida, dirigida especialmente a las familias, tendrá el punto de partida en la plaza Euskal Herria, a las 19.30 horas. En caso de que lloviera se suspendería la actividad.

La segunda propuesta llegará el sábado día 6 y consiste en una salida guiada al monte Arrobi. «A lo largo de un recorrido de 12,3 km y 200 metros de desnivel, visitaremos tres hábitats de interés comunitario y conoceremos las actuaciones realizadas para su conservación –explican desde el consistorio legazpiarra–. Se realizarán cinco paradas interpretativas y, al final, se ofrecerá un aperitivo a las personas participantes». Los organizadores han señalado que darán más detalles de la salida una vez que se concrete el número de participantes.

El plazo de inscripción para las dos actividades ya está abierto hasta el 1 de septiembre. Una vez cerrado, se organizará un autobús para subir a Aztiri.

Desde una perspectiva científica, los murciélagos representan una riqueza biológica extraordinaria. En Euskal Herria, hay descritas 27 especies distintas, y así lo recogen Naiara Corcuera e Ion Fontenla, miembros de la Sociedad Naturtzaindia, en la guía especializada que han publicado recientemente. Con el objetivo de concienciar sobre la importancia de su conservación, Naturtzaindia está llevando a cabo 'Noches de murciélagos' en diferentes puntso del territorio, donde se explica el papel fundamental que estos mamíferos desempeñan en los ecosistemas y las acciones que pueden adoptarse para protegerlos.

Naturtzaindia aprovecha precisamente los atardeceres de esta época para realizar esta actividad divulgativa, ya que al despertar los murciélagos del letargo invernal y estar muy activos en la caza de insectos es una oportunidad única para verlos de primera mano y realizar labores de detección.

Contrario a ciertos mitos, los murciélagos no representan una amenaza para el ser humano; en cambio, es la acción humana –a través de la destrucción de su hábitat y el deterioro de sus refugios naturales– la que ha puesto en peligro a muchas especies, llevándolas al borde de la extinción.