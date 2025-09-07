Artzain Eguna en formidable ambiente en Legazpi

Legazpiarras y visitantes disfrutan desde primera hora de este domingo del Artzain Eguna de Gipuzkoa, gran fiesta del oficio del pastoreo con los importantes premios ... a los mejores quesos y rebaños de ovejas latxa del territorio en juego, exhibiciones, degustaciones y artesanías.

Este año trae además, varias novedades. Una de ellas es la sesión de cocina 'showcooking' que tendrá lugar a las 11.15 horas, de la mano de la cocinera Ane Otegi y la nutricionista Aitziber Aizpuru. Juntas prepararán pintxos con carne de oveja ante el público, darán recomendaciones prácticas para disfrutar al máximo de producto y repartirán los pintxos elaborados y las recetas de los mismos, que contendrán un número con el que participar en el sorteo de picadillo de carne de oveja.

Otra de las novedades es el cambio de ubicación de la exposición de ovejas, que se sitúa en el paso comprendido entre el Ayuntamiento y la parroquia al resguardo de la sombra.

La fiesta ha abierto sus puertas a las 10.00 horas en las inmediaciones de la plaza. A las 10.45 ha arrancado el 41ª Concurso de Queso de Gipuzkoako Artzai Gazta, con nueve participantes. A las 11.00, han dado comienzo la cata de queso popular y el taller de elaboración de queso para niños y jovencitos de Izaro Osinalde. A esa misma hora, la banda ha irrumpido en la feria con una kalejira.

A las 11.30, comenzará la feria de sidra con seis puestos. Junto a este producto, hay ocasión de disfrutar de nueve puestos de queso y dos de miel. A las 12.15, habrá una exhibición de esquileo de ovejas, cuyos participantes, Ipar Arrinda y Mikel Etxebarria, acudirán al campeonato del mundo. También hay doce puestos de artesanías y juegos infantiles de herri kirolak. A las 13.00, llegarán los homenajes y a las 13.30, los premios. A las 14.30, se celebrará una comida popularen en el restaurante Aitxuri y a las 17.30, se disputará el 56º Campeonato de Perros Pastor de Gipuzkoa en el prado de Urtatza.