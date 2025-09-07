Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Artzain Eguna en formidable ambiente en Legazpi

Artzain Eguna en formidable ambiente en Legazpi

Los pastores del territorio exhiben sus más preciados quesos y ovejas latxa en la fiesta, de la que saldrán los campeones de Gipuzkoa

Cristina Limia

Cristina Limia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:56

Legazpiarras y visitantes disfrutan desde primera hora de este domingo del Artzain Eguna de Gipuzkoa, gran fiesta del oficio del pastoreo con los importantes premios ... a los mejores quesos y rebaños de ovejas latxa del territorio en juego, exhibiciones, degustaciones y artesanías.

