El polideportivo municipal de Bikuña recibe la certificación ISO 9001 en gestión de calidad

El polideportivo municipal Bikuña ha logrado la certificación ISO 9001. La concesión se materializaba ayer por la mañana, en el salón de plenos del Ayuntamiento, de la mano del director de AENOR en el País Vasco, Gonzalo San Antonio Cledou, quien hizo entrega del mismo al alcalde Eric Gálvez, durante un acto en el que también participaron los componentes del área municipal de Deportes de Legazpi Josu Galilea, concejal del departamento, Peio Garmendia, técnico, Sonia Cecilia, administrativa, y Joan Ander Jaka, responsable de mantenimiento.

«Este reconocimiento acredita la excelencia en la gestión de los servicios y procesos del polideportivo, reconociendo el esfuerzo realizado en la gestión de este servicio público y el mantenimiento de las instalaciones deportivas a favor de los máximos estándares de calidad», señalaron en el acto.

«El proceso de certificación ha servido para recoger el conocimiento de forma sistemática dentro del Ayuntamiento e identificar oportunidades de mejora. Un trabajo que ha abierto la vía para mejorar la gestión de los servicios y el mantenimiento del polideportivo, siempre en beneficio de la ciudadanía», añadieron.

Destacaron que la norma ISO 9001 es el estándar más implantado a nivel mundial en sistemas de gestión de calidad y que su concesión demuestra que el centro deportivo cumple con exigentes criterios en planificación, organización interna, atención al usuario y mejora continua.

«Con este logro, el polideportivo de Bikuña se consolida como una instalación de referencia, garantizando a los vecinos y vecinas que los servicios ofrecidos, desde las actividades deportivas hasta el mantenimiento de las instalaciones, se gestionan bajo parámetros de calidad reconocidos internacionalmente», reseñaron.

En deporte y hacienda

«Cabe recordar que, a principios de 2024, el Servicio de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Legazpi también obtuvo la certificación ISO 9001, lo que refuerza el compromiso municipal con la calidad y la mejora de la gestión pública. Así, desde este momento son dos los departamentos que cuentan con una gestión de calidad certificada en Deporte y Hacienda», enuncian desde el Ayuntamiento.

«La obtención de esta nueva certificación constituye un nuevo paso en la apuesta por la excelencia en los servicios municipales. Asimismo, este reconocimiento no es un punto final, sino un compromiso permanente de mejora que permitirá a la ciudadanía de Legazpi disfrutar de un polideportivo cada vez más eficiente, seguro y adaptado a sus necesidades», concluyeron.