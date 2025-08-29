Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zona de ginmasia del polideportivo. UDALA

Legazpi

El nuevo gimnasio del polideportivo Bikuña abrirá sus puertas este lunes

El acceso será a partir de las 09.00 de la mañana, con el fin de que el monitor pueda atender a los usuarios

A. M.

Legazpi.

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:45

La apertura del nuevo gimnasio del polideportivo Bikuña se ha visto retrasada debido a demoras en las obras, lo que impidió cumplir con la fecha inicialmente prevista. Hace dos semanas anunciamos la pronta apertura del nuevo gimnasio y ya podemos confirmar que esta se dará este lunes, 1 de septiembre.

Ese primer día, el acceso será a partir de las 09.00 de la mañana, con el fin de que el monitor pueda atender a los usuarios, explicar el funcionamiento de las instalaciones, las nuevas máquinas y resolver dudas.

A partir del martes 2 de septiembre, el gimnasio estrenará su horario ampliado, con apertura de 06.00 de la mañana a 23.00 de la noche. Este horario especial será exclusivo para el gimnasio, mientras que el resto de servicios del polideportivo mantendrán sus horarios habituales.

Además, se recuerda que el acceso al gimnasio se realizará mediante una puerta independiente en el exterior del polideportivo, habilitada con la tarjeta de abonado o con la aplicación Nik Patrika.

Desde el Ayuntamiento de Legazpi agradecen «la comprensión y paciencia de las y los usuarios durante este proceso. Al mismo tiempo, informamos a la ciudadanía de que estudiaremos la posibilidad de emprender acciones legales por los retrasos de la empresa adjudicataria de la obra. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para ofrecer el mejor servicio posible. Con esta inversión reafirmamos nuestro compromiso con el deporte, la salud y los buenos hábitos. Confiamos en que este nuevo gimnasio será del agrado de todas y todos, y que podrán disfrutar de él plenamente».

