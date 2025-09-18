Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Legazpi

El museo Fabrika inaugura la exposición 'Regreso al pasado'

C. L.

LEGAZPI.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:12

Lenbur inaugurará este viernes, a las 18.30 horas, una nueva exposición en el museo Fabrika de la antigua papelera titulada 'Regreso al pasado. Objetos reflejo de la sociedad', para la que ha contado con la colaboración de diferentes grupos sociales, quienes han contribuido en seleccionar y obtener información sobre los objetos que la componen. Podrá ser visitada los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de septiembre y 3, 4 y 5 de octubre, los viernes de 17.00 a 19.00, los sábados de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 y los domingos de 11.30 a 13.30.

