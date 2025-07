Llamada a mantener limpio el pueblo ante la basura hallada en la vía pública y el río

«En los últimos meses venimos detectando residuos fuera de los contenedores y las papeleras de distintos puntos del pueblo, con el agravante de que ... esta última semana ha aparecido una gran cantidad de basura en el río Urola. Son hechos muy preocupantes que dañan nuestro entorno natural, perjudican la imagen del pueblo y generan problemas para la salud de todos y de todas», alertan desde el Ayuntamiento de Legazpi, llamando a mantener limpio el municipio.

«Tanto la Mancomunidad de Sasieta como el Ayuntamiento estamos teniendo que poner medios extra tanto personales como económicos para recoger toda la basura depositada en la vía pública de forma irregular. Ese esfuerzo extra lo pagamos entre todas las personas de Legazpi, con recursos que podrían destinarse a mejorar otros servicios», ponen de relieve.

«Cabe recordar que contamos con contenedores de recogida selectiva en todo el municipio, dos minigarbigunes, uno en Laubide y otro en Plazaola, un garbigune comarcal en la entrada de Urretxu, el servicio de compostaje comunitario y el servicio especial de recogida de elementos voluminosos los jueves de cada semana. Prácticamente todas las tipologías de residuos se pueden depositar de forma selectiva, no hay excusa para no hacerlo. Usar estos medios correctamente es fundamental para que el sistema funcione. No hacerlo así no solamente perjudica al pueblo, sino que supone una infracción sancionable según la normativa vigente», señalan. «Hacemos un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva. Cuidar nuestro entorno es cosa de todos. Tirar la basura donde corresponde no cuesta nada y marca una gran diferencia».