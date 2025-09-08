Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mendizales a la altura de la fuente de la Virgen, donde repusieron fuerzas con el hamaiketako del Ayuntamiento servido por los voluntarios de siempre.

Legazpi

Legazpi volvió a cumplir este lunes con la peregrinación a Arantzazu, de más de un siglo de tradición

El camino hasta el santuario estuvo pasado por agua, pero la lluvia no amilanó las ganas de los fieles de este día

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:56

Pese al 'aje' del día después del Artzain Eguna, Legazpi cumplió este lunes con su peregrinación a Arantzazu. Fue un camino pasado por agua, ... pero como en otras ocasiones, la lluvia no amilanó las ganas de participar de los legazpiarras y fueron unos cuantos los que se dieron cita a la altura de la fuente de la Virgen para dar cuenta del hamaiketako de salda, chorizo y carne servido por los voluntarios de siempre por gentileza del Ayuntamiento. Hubo otros tantos que optaron por llegar hasta las mismísimas puertas del santuario en el autobús habilitado por el consistorio para ello, junto a otro que salió a primera hora y llevó a los pasajeros hasta Udana para que continuaran desde allí su trayecto andando. Una misa en el templo oñatiarra y una comida en el Hotel Santuario de Arantzazu redondearon la jornada.

