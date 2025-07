«Gracias por no bajar los brazos y haber levantado cada día la persiana con ilusión»

Cristina Limia legazpi. Viernes, 4 de julio 2025, 20:11

Los comerciantes de Ilinti dejan atrás una semana muy especial. Premios a la fidelidad de la clientela, ambiente festivo y el homenaje a seis compañeros que han llegado a la merecida jubilación marcaron el día 'Erosi & Irabazi' celebrado el martes en plena Kale Nagusia. Todas las personas que realizaron compras durante dicha jornada en sus establecimientos entraron en el sorteo de dos vales de 500 de euros. Ambos se sortearon con toda pompa en Kale Nagusia, donde, mientras el grupo 'Akerren Seinale' ofrecía un concierto de lo más dinámico, los clientes iban depositando en una urna los boletos recibidos en las tiendas de Ilinti. Las ganadoras fueron Mari Carmen Alonso y Oihane Aztiria, a través de las papeletas obtenidas por sus compras en la pescadería Odriozola y en a carnicería Obena.

Aunque, sin duda, uno los momentos más emotivos de la fiesta fue el reconocimiento brindado por Ilinti a los miembros de la asociación que se han jubilado en 2023 y en 2024: Jesús Vela e Inma Santibáñez de Expert-Vela, Mari Carmen Rodríguez de la frutería Mari Carmen, Bittor y Espe Larraza de Creativos GH y Coro Paternain. Todos ellos recibieron de parte de sus compañeros una placa y el agradecimiento público por el trabajo realizado. «Mari Carmen, Jesús, Inma, Bittor, Espe y Coro, vuestro trabajo ha sido parte del alma comercial de Legazpi. Detrás de cada fruta puesta con mimo, detrás de cada electrodoméstico instalado profesionalmente, detrás del diseño creativo, detrás de cada corte de pelo con estilo... detrás de cada uno de vosotros ha habido algo que no se vende ni se compra: compromiso con el pueblo», les trasladaron desde Ilinti. «Os habéis jubilado, sí, pero no os vais con las manos vacías, os lleváis una historia compartida con numerosas generaciones de legazpiarras, muchos de nosotros crecimos sabiendo que al otro lado de vuestro mostrador había alguien cercano, alguien que escuchaba, que aportaba, que conocía a cada cliente por su nombre», pusieron en valor. «No solamente habéis sido comerciantes ejemplares, también pilares de Ilinti con vuestra participación en campañas, apoyo a actividades, dirección e implicación en las comisiones aportando ideas, ilusión y trabajo. Habéis impulsado que el comercio no solamente sobreviva, sino que siga vivo y con personalidad propia», destacaron.

«Hoy queremos daros las gracias por no bajar nunca los brazos y por levantar la persiana cada mañana, incluso en días difíciles. Por hacer pueblo, porque el comercio local no se mide solamente en ventas, sino en relaciones y vínculos. Y vosotros habéis hecho muchos», reseñaron. «Por todo ello, en nombre de Ilinti, de vuestros compañeros y de todo Legazpi, gracias de todo corazón, os echaremos de menos», indicaron a los homenajeados, entre quienes faltaron los responsables de la frutería Mari Carmen y de Expert-Vela, a quienes se hará llegar el detalle. Coro Paternain y Bittor Larraza, allí presentes, se mostraron agradecidos y emocionados con lo escuchado.

«Para acabar, desde Ilinti queremos dar las agracias a todos los que han participado en el día 'Erosi & Irabazi' y, sobre todo, a quienes comprando en el comercio local contribuyen a mantener vivo Legazpi», trasladan.