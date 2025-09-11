Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los gigantes serán uno de los grandes protagonistas, hoy LEK ofrecerá su primera kalejira a las 18.30. LIMIA

Legazpi

Las fiestas de Santikutz Txiki toman el centro de Legazpi

C. L.

LEGAZPI.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44

Las fiestas de Santikutz Txiki aterrizan este viernes en el centro de Legazpi con un buen número de propuestas. La primera cita será a las 16.30 horas, con todo un clásico como la fiesta infantil de la bicicleta de Telleriarteko Txirrindulari Elkartea. De 18.00 a 20.00, tendrá lugar una sardinada de inicio de fiestas a cargo de Lekanazpi en la plaza Euskal Herria (con pintxo y bebida por 2 euros). A las 18.30, la comparsa de gigantes y cabezudos LEK saldrá en kalejira. A las 20.00, habrá oportunidad de disfrutar de la actuación de las bertsolaris Amaia Iturriotz y Ane Zuazubiskar de la mano de Bertso Olariak en Nafarroa Kalea. A las 21.30, llegará otra de las grandes actividades de estas fiestas, la kantu afaria de Doinua en Gernika Plaza (en caso de mal tiempo se hará en la Azoka) A las 23.30, la txaranga Trapalata ambientará las calles y la txosna acogerá su primera noche de conciertos.

