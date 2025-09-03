Cincuenta años de 'hogar del jubilado' en Legazpi

El propio Centro Social será el escenario de la comida, que conmemorará su inauguración el 6 de julio de 1975.

Miércoles, 3 de septiembre 2025

La asociación de jubilados y pensionistas Buztintegi celebrará este domingo el 50ª aniversario del hogar del jubilado, corazón de sus actividades, gran lugar de ... encuentro y unión para las personas mayores de Legazpi e importante símbolo de la historia del asociacionismo de esta generación tan valiosa, actualmente denominado Centro Social. Lo hará a través de una comida, que tendrá lugar a las 14.00 horas, en el propio Centro Social y a la que se han apuntado 126 socios y socias.

«El hogar del jubilado se inauguró el 6 de julio de 1975 e inició su actividad el 26 de agosto de ese mismo año, organizamos esta comida en recuerdo a quienes nos precedieron y para el disfrute de socias y socios, quienes actualmente siguen dando vida al Centro Social», señalan desde Buztintegi que, junto a ello, este mes de septiembre ha puesto nuevamente en marcha todas las actividades que desarrolla con las personas mayores, desde informática, baile, gimnasia, dibujo y pintura, ajedrez, costura, manualidades, yoga, memoria, inglés y bingo, hasta viajes, campeonatos de juegos de mesa y movimiento, concursos gastronómicos, la organización del día de las personas mayores de 80 años con Nagusilan y el Ayuntamiento y la participación en diversas actividades locales.

