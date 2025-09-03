Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El propio Centro Social será el escenario de la comida, que conmemorará su inauguración el 6 de julio de 1975. LIMIA

Legazpi

Cincuenta años de 'hogar del jubilado' en Legazpi

Buztintegi celebrará el aniversario este domingo, con una comida a la que se han apuntado 126 socios y socias

Cristina Limia

Cristina Limia

Legazpi

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11

La asociación de jubilados y pensionistas Buztintegi celebrará este domingo el 50ª aniversario del hogar del jubilado, corazón de sus actividades, gran lugar de ... encuentro y unión para las personas mayores de Legazpi e importante símbolo de la historia del asociacionismo de esta generación tan valiosa, actualmente denominado Centro Social. Lo hará a través de una comida, que tendrá lugar a las 14.00 horas, en el propio Centro Social y a la que se han apuntado 126 socios y socias.

