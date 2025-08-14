Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Legazpi

Agorreko Santikutzetako sukaldari lehiaketan parte hartzeko izen ematea zabalik

Irailaren 13an izango da, baina aurretik, irailaren 2an, bilera egingo da zein plater sukaldatuko den erabakitzeko

El Diario Vasco

legazpi.

Osteguna, 14 abuztua 2025, 20:53

Agorreko Santikutz jaiak irailaren 12, 13 eta 14an izango dira aurtengoan ere ez da ohiko sukaldari lehiaketa faltako. Festetako larunbatean izango da, goizeko 11:00etatik aurrera, eta dagoeneko 41. edizioa beteko du.

Lehiaketan herriko elkarte, talde edo lagun bikote/hirukoteek parte har dezakete, eta izen ematea abuztuaren 30a baino lehen egin beharko da udaletxeko Harrera Zerbitzuan.

Izen-emandakoen artean erabakiko da zein plater prestatuko duten aurtengoan, irailaren 2an, asteartea, 18:00etan Kultur Etxean egingo den bileran.

