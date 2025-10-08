Vuelven los jueves de cine y Aitor Arregi

Los amantes del cine en versión original están de enhorabuena. El cineclub levanta este jueves (19.30h) el telón, y eso significa que los ... jueves vuelven a ser de cine con lo mejor del circuito independiente, piezas de culto y de autor. Pero además, el cine comercial regresa a la agenda cultural tras el atracón festivo, y lo hace a lo grande. El realizador oñatiarra Aitor Arregi estará en el patio de butacas de Kultur Etxea en dos de las diez sesiones programadas entre el viernes y el martes de 'Maspalomas', su última película.

El filme que dirige junto a José Mari Goenaga y por el que José Ramón Soroiz recibió la Concha de Plata a Mejor Interpretación en el Festival de San Sebastián, llega a Oñati precedido de excelentes críticas y con el aliciente de poder dialogar con el realizador local sobre los entresijos y pormenores de la película.

Cine-club

Este jueves 'Aquel verano de París' (V.0). 19.30 horas.

16 octubre 'Sirat trance en el desierto'.

23 de octubre 'Mi postre favorito' (V.O).

30 de octubre ' Tres kilómetros al fin del mundo' (V.O).

Cine comercial

Maspalomas Habrá diez pases desde este viernes hasta el martes, el doble de las habituales, con sesiones a las 19.30 y 22.00 horas todos los días, y coloquio con el director oñatiarra Aitor Arregi, en dos de las proyecciones.

El cautivo Del 17 al 20 de octubre.

Karmele Del 24 al 27 de octubre.

Cine infantil

Super elfkinak' 11 y 12 de octubre. 17.00 horas.

Los futbolísimos 2 y el misterio del Tesoro Pirata 18 y 19 de octubre.

Sable Hortz Kapitaina 25 y 26 de octubre.

Después de estar décadas en el armario, Vicente, el personaje protagonista que interpreta Soroiz, decide dejar atrás su matrimonio y poder ser él de una vez en Maspalomas (Gran Canaria). Pero un accidente inesperado le obliga a regresar a una residencia a San Sebastián con 76 años, donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta al reencontrarse con su hija (Nagore Aranburu).

Aitor Arregi se ha convertido en rostro habitual en prensa y televisión. 'Los Moriarti' juegan ya en otra liga, pero a pesar de ello, pese al atracón de Goyas que se llevó «Handia», de que «La trinchera infinita» representara a España en la carrera de los oscars y «Marco» se quedara a las puertas, o del prestigio de la exquisita «Loreak», el realizador oñatiarra sigue siendo ese tímido apasionado del séptimo arte que disfruta viendo películas en Kultur Etxea, y nunca falta a los estrenos en casa. Una costumbre que mantiene desde sus inicios cinematográficos.

El público local también le respalda en cada proyecto y la mejor prueba de ello es que se ha duplicado el número de proyecciones habituales. Habrá diez con doble cita diaria de viernes a lunes, y jornada extra (doble también) el martes. Aitor participará en las sesiones de las 19.30 del lunes y del martes.

Este jueves, arranca el cine-club

'Maspalomas' acaparará el protagonismo a partir de este viernes, pero antes, está tarde vuelve el cine-club. La semanal sesión de los jueves regresa como cada octubre a la cartelera de ocio oñatiarra hasta primavera. Tras el largo paréntesis estival, los organizadores del tradicional ciclo dedicado al séptimo arte vuelven a la carga con el objeto de aproximar al espectador películas menos habituales en los circuitos comerciales, piezas de culto y el denominado cine de autor.

La temporada se inaugura a las 19.30 horas, con la proyección de «Aquel verano de París», mejor película en el Cinema Jove valenciano. La cinta de Valentine Cadic sigue a una joven de provincias que llega a la capital francesa, plagada de turistas, para vivir los Juegos Olímpicos de 2024 y de paso reencontrarse con su familia. Lo que debía ser diversión se acaba convirtiendo en caos: encuentros, dudas y el ajetreo del verano parisino.

La cartelera del fin de semana la completará la película infantil en euskera 'Super elfkinak' con citas el sábado y el domingo a las 17.00 horas.