Aitor Arregi codirige con José Mari Goenaga 'Maspalomas', que está cosechando excelentes críticas. DE LA HERA

Oñati

Vuelven los jueves de cine y Aitor Arregi

El cine-club estrena este jueves la nueva temporada, y el fin de semana habrá diez pases de 'Maspalomas' con el realizador oñatiarra en dos de las sesiones

Marian González Lizarralde

Oñati

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:29

Comenta

Los amantes del cine en versión original están de enhorabuena. El cineclub levanta este jueves (19.30h) el telón, y eso significa que los ... jueves vuelven a ser de cine con lo mejor del circuito independiente, piezas de culto y de autor. Pero además, el cine comercial regresa a la agenda cultural tras el atracón festivo, y lo hace a lo grande. El realizador oñatiarra Aitor Arregi estará en el patio de butacas de Kultur Etxea en dos de las diez sesiones programadas entre el viernes y el martes de 'Maspalomas', su última película.

