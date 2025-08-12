Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Onati

Vistitas guiadas con diferente temática y propuestas para todos los públicos

Un mes para descubrir la historia, el arte y la naturaleza de Oñati, Arantzazu y Arrikrutz a través de recorridos guiados

Libe Alonso

Martes, 12 de agosto 2025, 20:11

Hasta el próximo 31 de agosto, vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de descubrir los rincones más emblemáticos de Oñati, Arantzazu y Arrikrutz gracias ... a un programa especial de visitas guiadas que combina patrimonio, cultura y naturaleza. En el corazón de Oñati, se podrá recorrer el conjunto monumental de la Universidad Sancti Spiritus la primera del País Vasco y la parroquia de San Miguel, un templo que refleja el poder y la influencia de la familia Gebara entre los siglos XIV y XIX. Estas visitas se realizarán a las 13:00 horas, con información y reservas en la Oficina de Turismo local, que también ofrece un recorrido por el molino medieval de San Miguel en horario de 10.00 a 19.00.

