Vistitas guiadas con diferente temática y propuestas para todos los públicos

Hasta el próximo 31 de agosto, vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de descubrir los rincones más emblemáticos de Oñati, Arantzazu y Arrikrutz gracias ... a un programa especial de visitas guiadas que combina patrimonio, cultura y naturaleza. En el corazón de Oñati, se podrá recorrer el conjunto monumental de la Universidad Sancti Spiritus la primera del País Vasco y la parroquia de San Miguel, un templo que refleja el poder y la influencia de la familia Gebara entre los siglos XIV y XIX. Estas visitas se realizarán a las 13:00 horas, con información y reservas en la Oficina de Turismo local, que también ofrece un recorrido por el molino medieval de San Miguel en horario de 10.00 a 19.00.

El patrimonio gastronómico también tiene su espacio con Txokolateixia, centro de interpretación dedicado a la tradición chocolatera de Oñati, donde se explicará la historia de esta industria en la villa. Las visitas guiadas serán a las 12:00 horas y el recorrido finaliza con la posibilidad de adquirir productos en su tienda.

Los amantes de la naturaleza podrán adentrarse en la cueva de Arrikrutz, uno de los primeros lugares en impulsar la investigación paleontológica en Euskadi. Estará abierta de 10.00 a 18.00.

Visita guiada al Santuario de Aranzazu se ofrecerán en euskera a las 10.30 y 15.30 horas, y en castellano a las 12.30 y 17.00.