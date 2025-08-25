Más de veinte de sesiones a lo largo del curso para fomentar la lectura en todas las edades

La Biblioteca Municipal ha hecho pública la programación de sus clubes de lectura para el curso 2025-2026, una propuesta que se ha convertido ... en uno de los principales motores culturales de la localidad. Estos espacios de encuentro, reflexión y diálogo reúnen cada año a personas de distintas edades con un objetivo común, compartir el placer de leer y descubrir nuevas historias.

En esta ocasión, la biblioteca ofrecerá cinco clubes de lectura; cuatro destinados al público adulto y uno dirigido al infantil. Tres de ellos se desarrollarán en euskera y dos en castellano, lo que refleja el compromiso de la institución con el fomento del bilingüismo y el acceso a la cultura en ambas lenguas.

Los clubes se celebrarán una vez al mes en la propia biblioteca y estarán dinamizados por profesionales vinculados al mundo de la literatura, la enseñanza y la ilustración. Cada sesión se centrará en comentar una obra previamente seleccionada, generando un espacio para el análisis crítico, la reflexión y la interacción entre participantes.

Entre los grupos ofertados, uno de los más veteranos y consolidados es Tertulixan Euskaraz, dinamizado por Itziar Ugarte, que volverá a reunir a los amantes de la narrativa en euskera en seis sesiones (28 de octubre, 18 de noviembre, 13 de enero, 3 de febrero, 3 de marzo y 14 de abril) en horario de 18.00 a 20.00. En paralelo, en castellano se desarrollará Tertulixan Castellano, dirigido por Mónica Leiva, que tendrá lugar los días 21 de octubre, 25 de noviembre, 16 de diciembre, 10 de febrero, 10 de marzo y 28 de abril, también de 18.00 a 20.00.

El cómic, que cada vez tiene mayor peso en la programación cultural, contará de nuevo con su espacio. En euskera se celebrará el club Komikia Euskaraz, dinamizado por Igor Leturia, con sesiones el 14 de octubre, 4 de noviembre y 9 de diciembre. Este club está pensado para jóvenes a partir de 16 años y tiene como objetivo acercar y difundir la creciente producción de cómic en euskara. En castellano, el club de cómic estará dirigido por el ilustrador Kike Infame, con reuniones previstas para los días 27 de enero, 24 de febrero y 24 de marzo, en horario de 18.30 a 20.30, ofreciendo un enfoque más especializado para profundizar en las obras seleccionadas.

El público infantil también tendrá su club en este curso con el Club de Lectura HIK, dinamizado por Peru Magdalena. Este club, dirigido a estudiantes de FP5 y FP6, busca que los niños se acerquen a la lectura de una manera divertida, dinámica y participativa. Sus sesiones se celebrarán el 27 de octubre, 17 de noviembre, 19 de enero, 9 de febrero, 9 de marzo y 20 de abril, en horario de 17.00 a 18.15. Desde la organización recuerdan que tendrán prioridad de inscripción los niños que ya participaron en la edición anterior, garantizando así la continuidad de los pequeños.

El plazo de inscripción para todos los clubes estará abierto del 1 al 19 de septiembre. Las personas interesadas podrán apuntarse directamente en la biblioteca o hacerlo a través del teléfono (943 71 61 11 / 688 73 28 26) y del correo electrónico (liburutegia@onati.eus). Desde la biblioteca destacan que no se trata solo de leer, sino de aprender a escuchar, a compartir y a crear comunidad a través de la literatura.