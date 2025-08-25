Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las sesiones del club de lectura realizada anteriormente con los más pequeños. MARINA ETXEGOIEN

Oñati

Más de veinte de sesiones a lo largo del curso para fomentar la lectura en todas las edades

Cinco clubes de lectura ofrecerán encuentros mensuales para lectores infantiles y adultos en euskera y castellano

Libe Alonso

Oñati

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:22

La Biblioteca Municipal ha hecho pública la programación de sus clubes de lectura para el curso 2025-2026, una propuesta que se ha convertido ... en uno de los principales motores culturales de la localidad. Estos espacios de encuentro, reflexión y diálogo reúnen cada año a personas de distintas edades con un objetivo común, compartir el placer de leer y descubrir nuevas historias.

