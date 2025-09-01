Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tamborrada infantil calentará los motores de los sanmigueles. MARIAN

Onati

Tambores y barriles se ponen a punto de cara a las dos citas tamborreras de sanmigueles

Los más txikis abrirán el jueves el calendario de ensayos, mientras que las compañías adultas lo harán la semana que viene

M. G.

OÑATI.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:06

El estruendo de los tambores despierta ya en Eltzia. El jueves comenzarán los ensayos para la tamborrada infantil que se celebrará el día 20 como aperitivo de los sanmigueles, y el próximo miércoles (día 10) los de la tamborrada mayor, que saldrá la gran noche del día 28.

Un año más la txiki seguirá siendo la que abra tanto la fiesta como los ensayos. A partir del jueves las citas con las que cogerle el tranquillo a los tambores y a las piezas, que los niños y niñas nacidos en 2016 y 2017 interpretarán en el desfile, serán los martes y jueves de 18.30 a 19.30 horas. Los días 4,8 y 11 serán ensayos normales, y los días 15 y 18 generales, por los que habrá llevar cinturón de cuero.

En el caso de los adultos los ensayos con los palillos arrancarán el próximo miércoles, día 10, con una llamada a la participación y citas también los días 15, 17, 22 y 24 a las 19.30 horas.

Para participar en la fiesta no hay más que acudir a los ensayos que se celebrarán en la cancha de Larraña a apuntarse.

Ya han empezado también a calentar motores los quintos y quintas que salen bailando en la tamborrada e integran la comparsa más numerosa, este año los nacidos y nacidas en 2008.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5 Becker se acerca a Osasuna
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje
  10. 10

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tambores y barriles se ponen a punto de cara a las dos citas tamborreras de sanmigueles

Tambores y barriles se ponen a punto de cara a las dos citas tamborreras de sanmigueles