Tambores y barriles se ponen a punto de cara a las dos citas tamborreras de sanmigueles

El estruendo de los tambores despierta ya en Eltzia. El jueves comenzarán los ensayos para la tamborrada infantil que se celebrará el día 20 como aperitivo de los sanmigueles, y el próximo miércoles (día 10) los de la tamborrada mayor, que saldrá la gran noche del día 28.

Un año más la txiki seguirá siendo la que abra tanto la fiesta como los ensayos. A partir del jueves las citas con las que cogerle el tranquillo a los tambores y a las piezas, que los niños y niñas nacidos en 2016 y 2017 interpretarán en el desfile, serán los martes y jueves de 18.30 a 19.30 horas. Los días 4,8 y 11 serán ensayos normales, y los días 15 y 18 generales, por los que habrá llevar cinturón de cuero.

En el caso de los adultos los ensayos con los palillos arrancarán el próximo miércoles, día 10, con una llamada a la participación y citas también los días 15, 17, 22 y 24 a las 19.30 horas.

Para participar en la fiesta no hay más que acudir a los ensayos que se celebrarán en la cancha de Larraña a apuntarse.

Ya han empezado también a calentar motores los quintos y quintas que salen bailando en la tamborrada e integran la comparsa más numerosa, este año los nacidos y nacidas en 2008.