Suziri eta kanpai hotsak irekiko ditu gaur Urrexola auzoko Andra Mari festak

OnatiSuziri eta kanpai hotsak irekiko ditu gaur Urrexola auzoko Andra Mari festak
El Diario Vasco
oñati.
Osteguna, 14 abuztua 2025, 20:53
Suziri eta kanpai hotsek irekiko dituzte gaur Andra Mari festak Urrexola auzoan. Goizean zehar meza (11:00) eta haur jolasak egongo dira, eta 13:15ean olo txapelketa jokatuko da.
Arratsaldean uus txapelketa eta patata tortilla lehiaketa (20:00) iznango dira, eta ondoren afarimerienda musikatua.
Bihar larunbatean 11:00etan auzoko hildakoen omenez meza, haur jolasak eta briska eta bolo txapelketa jokatuko dira.
