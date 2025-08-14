Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urrexola Garai auzoa. XABI LARRAÑAGA

Onati

Suziri eta kanpai hotsak irekiko ditu gaur Urrexola auzoko Andra Mari festak

El Diario Vasco

oñati.

Osteguna, 14 abuztua 2025, 20:53

Suziri eta kanpai hotsek irekiko dituzte gaur Andra Mari festak Urrexola auzoan. Goizean zehar meza (11:00) eta haur jolasak egongo dira, eta 13:15ean olo txapelketa jokatuko da.

Arratsaldean uus txapelketa eta patata tortilla lehiaketa (20:00) iznango dira, eta ondoren afarimerienda musikatua.

Bihar larunbatean 11:00etan auzoko hildakoen omenez meza, haur jolasak eta briska eta bolo txapelketa jokatuko dira.

