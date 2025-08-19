La reurbanización de la zona del quiosco durará 7 meses y concluirá para marzo

Zanja en la que se colocarán las nuevas conducciones de pluviales en el espacio junto al quiosco.

Kepa Oliden oñati. Martes, 19 de agosto 2025, 20:58

Las obras de reurbanización en curso en la Foruen plaza, iniciadas a comienzos del presente mes de agosto, progresan de acuerdo al calendario previsto, y concluirán para la próxima primavera, hacia el mes de marzo.

Los trabajos se desarrollan en el espacio comprendido entre el quiosco y el frontón de la plaza con el objetivo de instalar una nueva red de conducciones de aguas pluviales y transformar este céntrico enclave en un lugar más accesible, funcional y acogedor.

El ayuntamiento invertirá 673.300 euros en la remodelación de este jardín arbolado contiguo a la plaza del ayuntamiento. Los trabajos corren a cargo de la empresa donostiarra Excavaciones y Transportes Orsa.

Quiosco

Las actuaciones proyectadas incluyen la remodelación del espacio en torno al quiosco. Se instalarán unas gradas en medio círculo en la zona ajardinada, que podrá utilizarse para espectáculos de pequeño formato, o para colocar sillas y disfrutar de actuaciones con el quiosco como escenario.

Asimismo se realzarán los jardines para poner en valor el arbolado y la vegetación. Se busca potenciar el uso de esta zona verde con la instalación de bancos corridos y recorridos accesibles.

En la explanada que conecta con el frontón, todo el pavimento será reacondicionado con un firme plano y antideslizante, apropiado para el juego y capaz de soportar, como hasta ahora, las cargas de camiones y barracas. Se quiere mantener su carácter polivalente, que siga siendo un espacio preferente del ocio infantil, así como sede del mercadillo los sábados y de las barracas en fiestas (que este año se instalarán en Olaiturri)..

En zona del mercado se sustituirá la actual rampa por otra definitiva que cumpla las condiciones de accesibilidad, y se colocará la plataforma exterior al mismo nivel que la azoka, con el fin de crear un espacio continuo sin barreras . Y para hacer más cálida y cómoda la estancia en el espacio que se utiliza para sentarse y en algunos puntos de las gradas del frontón, la fría piedra se cubrirá con listones de madera.

El muro de los jardines de Lazarraga se embellecerá mediante vegetación e iluminación ornamental.

Las obras se llevarán a cabo por fases: por un lado, la intervención en el quiosco y las zonas ajardinadas; y, por otro, la rehabilitación del área asfaltada, manteniendo el frontón operativo durante la mayor parte de los trabajos.