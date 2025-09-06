Peregrinación y servicio de autobús cada media hora

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:53 Comenta Compartir

El programa oficial de la festividad de la virgen de Arantzazu despertará el martes a las 7.00. A esa hora los primeros miembros de la secular peregrinación oñatiarra partirán desde la parroquia de San Miguel acompañados del volteo de campanas. Los más madrugadores se reunirán con el grueso de los caminantes a las ocho en Zapata, para ascender juntos en oración hasta el Santuario, mientras otros muchos subirán a su aire a lo largo de la jornada.

La misa mayor dará comienzo al mediodía, presidida por el obispo Fernando Prado. Y antes del oficio religioso, representantes del Ayuntamiento de Oñati, la Diputación y el Gobierno Vasco serán objeto de un aurresku de honor en la explanada de la basílica. A lo largo de la jornada habrá tres misas más: la de los romerosa las 10, la de las 13.30 y a las 19.30.

El 9 de septiembre es el día grande de Arantzazu, pero al ser laborable en el resto del territorio y trabajar muchas empresas locales, no se esperan aglomeraciones, no obstante se aplicará el protocolo especial reservándose el parking de la explanada principal para vehículos autorizados y de personas con movilidad reducidad. Además, en caso de ocuparse las plazas del resto de los parkings, se cerraría la carretera.

Ek ayuntamiento reforzará la línea de autobuses que opera domingos y festivos. A partir de la 7.30 habrá autocares desde Oñati hasta el santuario y a la inversa cada media hora. El último viaje de Arantzazu a Oñati será a las 19.30 horas.