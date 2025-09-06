Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Onati

Peregrinación y servicio de autobús cada media hora

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:53

El programa oficial de la festividad de la virgen de Arantzazu despertará el martes a las 7.00. A esa hora los primeros miembros de la secular peregrinación oñatiarra partirán desde la parroquia de San Miguel acompañados del volteo de campanas. Los más madrugadores se reunirán con el grueso de los caminantes a las ocho en Zapata, para ascender juntos en oración hasta el Santuario, mientras otros muchos subirán a su aire a lo largo de la jornada.

La misa mayor dará comienzo al mediodía, presidida por el obispo Fernando Prado. Y antes del oficio religioso, representantes del Ayuntamiento de Oñati, la Diputación y el Gobierno Vasco serán objeto de un aurresku de honor en la explanada de la basílica. A lo largo de la jornada habrá tres misas más: la de los romerosa las 10, la de las 13.30 y a las 19.30.

El 9 de septiembre es el día grande de Arantzazu, pero al ser laborable en el resto del territorio y trabajar muchas empresas locales, no se esperan aglomeraciones, no obstante se aplicará el protocolo especial reservándose el parking de la explanada principal para vehículos autorizados y de personas con movilidad reducidad. Además, en caso de ocuparse las plazas del resto de los parkings, se cerraría la carretera.

Ek ayuntamiento reforzará la línea de autobuses que opera domingos y festivos. A partir de la 7.30 habrá autocares desde Oñati hasta el santuario y a la inversa cada media hora. El último viaje de Arantzazu a Oñati será a las 19.30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  7. 7

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  8. 8 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Peregrinación y servicio de autobús cada media hora