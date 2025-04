«Los oñatiarras merecen proyectos que se materialicen, sin promesas recicladas año tras año»

I. M. oñati. Martes, 1 de abril 2025, 19:52 Comenta Compartir

El grupo municipal del PNV se ha mostrado crítico con la gestión presupuestaria del Gobierno municipal de EH Bildu y denuncia que éste ha dejado sin ejecutar un elevado número de proyectos que deberían haberse completado en años anteriores. Esto, según los jeltzales, ha obligado a incorporar más de 6,7 millones de euros en créditos adicionales y partidas no ejecutadas, lo que «distorsiona por completo la imagen del presupuesto aprobado, generando una gran incertidumbre sobre la capacidad de ejecución del Ayuntamiento».

El PNV asegura que más del 30% del presupuesto de 2025 corresponde a proyectos no ejecutados o modificados que deberían haberse materializado en ejercicios anteriores. «Aunque algunos de estos fondos provienen de las ayudas europeas Next Generation, la mayoría corresponden a actuaciones que deberían haber estado finalizadas en 2024 o antes».

Uno de los puntos más polémicos que destaca la oposición es el incumplimiento de los proyectos aprobados en los presupuestos participativos de 2023. «A pesar de haber sido seleccionados por los propios ciudadanos, proyectos como la reforma de la zona del quiosco y del frontón de la plaza, el parque de juegos para niños de 8 a 14 años, o la instalación de una fuente y una cubierta en el parque frente al polideportivo siguen sin llevarse a cabo».

Además, desde el PNV se critican otros proyectos recurrentes que siguen sin ejecutarse «como la rehabilitación del casco histórico, las obras en parques infantiles o la actualización del plan de dinamización comercial». A pesar de que estos proyectos han sido incorporados repetidamente en los presupuestos municipales, «nunca se han materializado».El PNV también señala con preocupación el incremento de partidas en el presupuesto de 2025 un mes después de su aprobación, lo que consideran una muestra más de la falta de rigor en la planificación y la ejecución de proyectos.

Desde el grupo de la oposición denuncian que este patrón de promesas no cumplidas debilita la confianza de la ciudadanía y compromete la estabilidad financiera del municipio. «La foto que nos deja la liquidación de 2024 no es otra que la de una gestión que no cumple con lo prometido. Creemos en un modelo de responsabilidad, planificación y ejecución real, que no se limite a anunciar lo que luego no se hace», ha afirmado Amaia Erostarbe, portavoz del grupo municipal. Para el PNV, los presupuestos deben ser «una herramienta efectiva y no un simple catálogo de intenciones», y aseguran que «los ciudadanos de Oñati merecen proyectos que se materialicen de una vez por todas, sin promesas recicladas año tras año».