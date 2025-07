Oñati y Boise siguen estrechando sus lazos

Marian González Lizarralde OÑATI. Lunes, 28 de julio 2025, 20:56 Comenta Compartir

La alcaldesa Izaro Elorza y el concejal de cultura Iñaki Olalde, están ya en Estados Unidos para participar en la Euskal Jaia o 'Jaialdi' de Boise y celebrar la cultura y la identidad vasca llevada allí por cientos de pastores a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Una cita marcada en rojo en el calendario de la diáspora euskaldun y que, tras una década de ausencia, vuelve a celebrarse desde hoy hasta el 3 de agosto en la capital del estado de Idaho con protagonismo oñatiarra.

Y no solo por la representación institucional que participará en los actos, también porque se presenta 'More than an adventure Boise-Oñati, 1974-24', la versión inglesa del libro 'Abentura bat baino askoz gehiago' que Iñaki Galdos escribió en torno al medio siglo del primer programa de estancias que estudiantes y profesores de la Universidad de Boise (EE.UU) llevaron a cabo en Oñati durante un lustro con la historia, la cultura y la lengua vasca como principales señas de identidad.

El ejemplar en euskera vio la luz el año pasado en el marco del 'Día de la diáspora vasca', encuentro que se celebra desde 2018 en Euskadi para homenajear y recordar a los vascos que viven fuera de los límites fronterizos de Euskadi pero que siguen divulgando su cultura, su lengua y su espíritu.

Y de Oñati viaja ahora, con una versión enriquecida con las vivencias de esa celebración firmada por el propio Galdos, hasta Boise, para celebrar las profundas raíces sembradas.

Es un evento que atrae a miles de personas de todo el mundo y en el que tampoco faltará el lehendakari Pradales y representantes del Gobierno Vasco, lo que subraya la importancia del festival.

Boise es conocida por ser una de las ciudades con mayor diáspora del mundo, y cada cinco años (el último no se organizó por la pandemia) lo celebran organizando su particular Euskal Jaia.

Música, danza, gastronomía...

Música. danzas, demostraciones de deporte rural. gastronomía, simposios, exposiciones y mucha emoción colectiva convertirán a lo largo de seis días la ciudad americana en la capital de Euskal Herria.

Gatibu, Neomak, Tio Teronen semeak o Xabi Aburruzaga son algunos de los artistas que han viajado al otro lado del Atlántico para compartir cartel con agrupaciones estadounidenses comprometidas con mantener la cultura euskaldun viva, como Oinkari con más de seis décadas de trayectoria.

Los puentes entre Oñati y Boise llevan construyéndose más de medio siglo y de esa singular relación habla precisamente el libro 'Abentura bat baino askoz gehiago', editado por el Ayuntamiento en el marco de la colección Jerardo Elortza.

Oñati fue la primera parada del libro, y Boise es ahora la segunda con la presentación de la versión inglesa. 'More than an adventure Boise-Oñati, 1974-24' ha sido financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, y se ha completado con las vivencias del histórico reencuentro vivido en el entorno de Eltzia en septiembre del año pasado.

Boise, es un referente de la diáspora ya que cuenta con una manzana entera dedicada a la cultura vasca, restaurantes con productos y platos típicos, frontones y hasta un colegio que ofrece educación en euskera. Es un ejemplo del compromiso de la diáspora, que se constata también en los dos centenares de Euskal Etxeak que se encuentran repartidas por un total de 25 países funcionando como motor de la colectividad vasca y tejiendo redes.