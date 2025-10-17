Olaia Inziarte abre en clave de 'matinée' el potente otoño musical del Verduri Hall

La programación musical de otoño del Verdury Hall arranca este domingo de la mejor manera posible, con 'sold out'. La cantante Olaia Inziarte, una ... de las revelaciones de la escena musical vasca en los últimos años, ha colgado el cartel de entradas agotadas para el recital que, en clave de matinée, ofrecerá a las 12.30 en el gazteleku.

El escenario oñatiarra tiene una larga y trabajada trayectoria, que le ha hecho ganarse un nombre en la escena musical, así que no es extrañar que Olaia haya elegido el gazteleku para uno de los últimos conciertos de 'Zerrautsa Tour', que tras visitar Oñati y Ermua se despedirá en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao y el Victoria Eugenia donostiarra.

19 de octubre Olaia Inziarte. 12.30 horas, gazteleku. Entradas agotadas.

7 noviembre. Sukena e Indabe. 22.00 horas, gazteleku. Entradas 12 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.

14 noviembre. Brigade loco, Cold Revenge y Laino Beltzak. 22.00 horas, gazteleku. Entradas 12 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.

13 diciembre. Malko 22.00, gazteleku. Entradas 5 euros.

20 diciembre. Goazen. 17.00 horas. Santa Ana Antzokia. Entradas 10 euros.

27 diciembre. Janus Lester. 19.30, gazteleku. Entradas 10 euros anticipada y 12 taquilla.

'Zerrautsa' es el segundo disco de la artista navarra (voz, piano y guitarra),y se adentra de forma visceral en su mundo interior. «Para ello, ha tomado como símbolo elementos como el serrín (zerrautsa), que a pesar de que suele tomarse como residuo del proceso creativo, también resulta indispensable para darle forma» explican desde la discográfica.

El disco es una reflexión sonora sobre la fragilidad, la fortaleza y la transformación personal, un viaje a través de la vulnerabilidad, que sobre el escenario alumbra conciertos íntimos y conmovedores que han conquistado a crítica y público por igual.

Próximas citas

El potente otoño musical del Verduri Hall continuará con la banda oñatiarra más de moda con permiso de Latzen. Sukena despedirá gira en casa tras participar la semana que viene en el macroconcierto 'Ura Bere Bidean' en el BEC bilbaíno con la flor y nata de la música euskaldun.

El sexteto integrado por las hermanas Eider y Naia Herráez, Asier Igartua, Iratxe Urzelai, Xabier Albistegi y Xanti Egaña llegará con su pop rock al escenario del gazteleku el 7 de noviembre junto a los donostiarras Indabe. La banda fundada por Naia y Eider en plena pandemia no para con éxitos como «Oroitzen», «Ahots Hura» o «Jakin Nahi Nuke».

El 14 de noviembre el relevo pasará a otra formación comarcal que está dando que hablar: Brigade Loco con un cartel punk rock muy bergararra que completan Cold Revenge y Laino Beltzak.

Diciembre arrancará también potente con la banda oñatiarra Malko, ganadora del concurso de maquetas de 'Gaztea', y del certamen comarcal Danbaka. El popular grupo que lidera Maddi Arlanzón actuará en el gazteleku el 13 de diciembre.

Una semana después, el día 20, la anual cita navideña con 'Go!azen' tiene el éxito asegurado con organización del gazteleku, pero cita en Santa Ana Antzokia. El fenómeno televisivo volverá a desembarcar con sus bailes y canciones en Oñati.

La última cita musical del 2025 en el Verduri Hall invitará el 27 de diciembre, a las 19.30, a disfrutar de Janus Lester, alias del beratarra Jokin Pinatxo, que con su banda se ha afianzado en la primera división de la escena vasca.