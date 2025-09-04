El memorial Gary Baños cita mañana al pelotón juvenil y de cadetes de segundo año

La prueba de 83 kilómetros reunirá a un pelotón de 120 ciclistas.

M. G. OÑATI. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

El Premio San Miguel de ciclismo, que desde hace cinco años se llama 'Memorial Gary Baños' en honor al auxiliar del equipo Movistar Team y gran colaborador del Aloña que falleció en accidente de montaña, cumplirá mañana su 67 edición con la presencia de tres oñatiarras en el nutrido pelotón juvenil (Danel Markuleta, Mario Elizburu y Urko Bikuña), así como los arrasateraras Xabat Irizar y Julen Bermejo, los cinco en las filas del equipo Ulma Aloña.

La carrera, que es todo un clásico de la agenda deportiva local, comenzará a las diez de la mañana en la Avenida de la Universidad.

Un pelotón txirrindulari de alrededor de 120 ciclistas cubrirá un trazado de 83 kilómetros (Universidad- Zubillaga-Bergara- Zubillaga-Oñati-Motxorro- Aztiria-Zerain- Gabiria-Atagoiti- Udana-Oñati-Torreauzo- Arregi- MU- Oñati).

La intensa agenda deportiva del mes de septiembre, ofrecerá otra cita txirrindulari el día 13 con la penultima cita del Trofeo Lehendakari para aficionados sub-23 y élite.