Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La prueba de 83 kilómetros reunirá a un pelotón de 120 ciclistas. MARIAN

Onati

El memorial Gary Baños cita mañana al pelotón juvenil y de cadetes de segundo año

La prueba ciclista arrancará a las 10.00 horas en la Avenida de la Universidad

M. G.

OÑATI.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

El Premio San Miguel de ciclismo, que desde hace cinco años se llama 'Memorial Gary Baños' en honor al auxiliar del equipo Movistar Team y gran colaborador del Aloña que falleció en accidente de montaña, cumplirá mañana su 67 edición con la presencia de tres oñatiarras en el nutrido pelotón juvenil (Danel Markuleta, Mario Elizburu y Urko Bikuña), así como los arrasateraras Xabat Irizar y Julen Bermejo, los cinco en las filas del equipo Ulma Aloña.

La carrera, que es todo un clásico de la agenda deportiva local, comenzará a las diez de la mañana en la Avenida de la Universidad.

Un pelotón txirrindulari de alrededor de 120 ciclistas cubrirá un trazado de 83 kilómetros (Universidad- Zubillaga-Bergara- Zubillaga-Oñati-Motxorro- Aztiria-Zerain- Gabiria-Atagoiti- Udana-Oñati-Torreauzo- Arregi- MU- Oñati).

La intensa agenda deportiva del mes de septiembre, ofrecerá otra cita txirrindulari el día 13 con la penultima cita del Trofeo Lehendakari para aficionados sub-23 y élite.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El memorial Gary Baños cita mañana al pelotón juvenil y de cadetes de segundo año

El memorial Gary Baños cita mañana al pelotón juvenil y de cadetes de segundo año