Madalen Etxegarai, txapeldun en el Torneo del Antiguo

OnatiMadalen Etxegarai, txapeldun en el Torneo del Antiguo
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17
La pelotari del Aloña, Madalen Etxegarai ya tiene una txapela más en su nutrido palmarés, la de la 77 edición del torneo de El Antiguo. Junto a Enara Gaminde (Lea Ibarra) se impuso a Goiuri Zabaleta (Aurrera Leiza)y Ane Mendiburu (Huarte) tras remontar un 14-20 con un parcial final de 8-0.
