Julen Pedregal, en el top 5 de nadadores alevines

El nadador del Aloña Julen Pedregal ocupa el quinto puesto en el top 10 de la natación alevín masculina (nacidos en 2012) de Euskadi que ha hecho público la Federación Española de natación al término de la temporada 24/25. Todo un espaldarazo para la gran campaña de la joven promesa del Aloña.