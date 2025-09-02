Julen Pedregal, en el top 5 de nadadores alevines

OnatiJulen Pedregal, en el top 5 de nadadores alevines
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17
El nadador del Aloña Julen Pedregal ocupa el quinto puesto en el top 10 de la natación alevín masculina (nacidos en 2012) de Euskadi que ha hecho público la Federación Española de natación al término de la temporada 24/25. Todo un espaldarazo para la gran campaña de la joven promesa del Aloña.
