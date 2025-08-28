La fuente de la aguadora de la Plaza 1º de Mayo se reabre hoy tras su restauración

Los trabajos de restauración llevados a cabo durante el mes de agosto en la fuente de la Plaza 1º de Mayo concluirán hoy viernes ... con la retirada de los andamios y redes que han protegido este monumento durante la intervención realizada por los operarios de la empresa Petra. La fuente presidida por la escultura de la aguadora volverá a saciar la sed de los oñatiarras desde hoy con su renovado aspecto.

Como detallaba el concejal de Urbanismo, los trabajos de restauración realizados han consistido en la eliminación del exceso de mortero, la limpieza de la piedra y el adecentamiento de la figura de la aguadora.

Restablecida en 2020

La fuente de la Plaza 1º de Mayo permaneció seca durante una docena de años hasta su recuperación en 2020. Una rotura en la conducción de agua interior ocasionaba continuas fugas, y el Ayuntamiento decidió cortar el agua. Esta situación se prolongó durante años, hasta que un vecino solicitó al ayuntamiento que reparara la fuente. El Consistorio reemplazó la conducción y limpió el desagüe para evitar que el agua rebosara. Además, se picaron y se sellaron las juntas de la cantería de la fuente.

La de la Plaza 1º de Mayo es una de las ocho fuentes monumentales que adornan el casco urbano de Oñati. Todas ellas son obra del escultor francés Antoine Durenne (1822-1895). Por encargo del Ayuntamiento, este artista parisino esculpió las ocho fuentes oñatiarras en la década de 1880. Para ello, se inspiró en las artísticas fuentes de su ciudad natal, aunque en otros casos talló esculturas de encargo como la figura del araoztarra general Elorza que preside la fuente enclavada junto al quiosco de la plaza de los Fueros.

Varias de estas fuentes, como la de la aguadora, el general Elorza y las de Santa Marina, San Antón y Etxaluze, contienen además elementos metálicos que, debido a la oxidación, fueron sustituidos y reparados en una intervención llevada a cabo en 2014.

Más intervenciones

El deterioro de las fuentes más que centenarias se hace también extensiva a los elementos de piedra y morteros. Como señalaba el concejal de Urbanismo Iñigo Ruiz, las «humedades, la erosión y las pintadas» afectan a estas obras del patrimonio histórico-arquitectónico oñatiarra. Por ese motivo, el consistorio va a consignar partidas presupuestarias para restaurar «uno a dos fuentes cada año».

El edil añadía que la próxima intervención «corresponderá probablemente a la fuente del general Elorza», ubicada en el arbolado contiguo a la plaza de los Fueros y donde justamente se hallan en curso unas obra de reurbanización que se prolongarán hasta la próxima primavera.