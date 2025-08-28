Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aspecto de la obra con el andamiaje que hoy se retirará, y al lado la fuente antes de la intervención. OLIDEN

Oñati

La fuente de la aguadora de la Plaza 1º de Mayo se reabre hoy tras su restauración

El Consistorio restaura año a año las ocho fuentes monumentales que esculpió el artista francés Antoine Durenne durante la década de 1880

Kepa Oliden

Oñati

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:39

Los trabajos de restauración llevados a cabo durante el mes de agosto en la fuente de la Plaza 1º de Mayo concluirán hoy viernes ... con la retirada de los andamios y redes que han protegido este monumento durante la intervención realizada por los operarios de la empresa Petra. La fuente presidida por la escultura de la aguadora volverá a saciar la sed de los oñatiarras desde hoy con su renovado aspecto.

