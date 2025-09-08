Un fin de semana redondo... y a por los 100

El maratón de fiestas del septiembre oñatiarra no ha hecho más que empezar y Atzeko Kale ha dejado el listón alto. Los pronto centenarios ... festejos (el año que viene cumplirán un siglo) nunca defraudan y si además el tiempo acompaña, como ha sucedido este pasado fin de semana en su 99 edición, se tornan redondas.

Ampliar

Los 'Atzekokales' han vuelto a demostrar por qué son una de las fiestas más apreciadas, cediendo hoy el testigo a Arantzazu que celebra la festividad de la patrona de Gipuzkoa con la secular peregrinación oñatiarra, los actos de religiosos y protocolarios de rigor y autobuses cada media hora (desde las 07.30 hasta 19.30) para facilitar la asistencia. Las fiestas del barrio de Arantzazu propiamente dichas se celebrarán el próximo fin de semana, al igual que los sanmartines, y el Haurren Dantzari Eguna, en un maratón festivo sin tregua.

Ampliar

Pero hoy hablamos de los 'Atzekokales', que han vuelto a desplegar todos sus reclamos: sus incansables gigantes y cabezudos, el suzko zezena, los fuegos, mucha música y mejor ambiente. Mención especial merece el toro de fuego, ya que es la única cita que se celebra en el municipio y siempre despierta expectación.

Ni golpea, ni cornea, ni pisa... como máximo, puede causar algún leve desperfecto con las chispas que desprende, sin embargo, sus carreras entre efectos pirotécnicos sirven para provocar subidas de adrenalina, sobre todo entre los más jovencitos. Un clásico que, junto a los fuegos, los conciertos, los txorimalos, la carrera de cintas, el mus... han llenado de gente Atzeko Kale.