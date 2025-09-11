El festival RenHacer en favor de la investigación de las enfermedades raras trae este sábado dos citas a Arantzazu

Marian González Lizarralde Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44 | Actualizado 20:50h. Comenta Compartir

Cultura, solidaridad y esperanza volverán a caminar juntos este sábado en Arantzazu. El festival Renhacer que organiza la fundación Columbus traerá (19.00 horas) a la basílica a la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el Orfeón Donostiarra, junto a un elenco internacional de solistas sobresalientes, como la soprano Miren Urbieta-Vega, la mezzosoprano María José Montiel, el tenor Jonathan Tetelman y el bajo George Andguladze.

Un recital de primer nivel que busca llenar el templo por una buena causa: los fondos se destinarán a investigar las enfermedades raras CTNNB1 y SPG50, dar esperanza a las familias afectadas y mejorar la vida de los menores que conviven con enfermedades que provocan un grave trastorno del neurodesarrollo.

Arantzazu es la sede principal de un festival benéfico que se ha consolidado en la agenda cultural de septiembre para hacer accesibles las «terapias avanzadas» a menores afectados por enfermedades ultrararas.

Así, gracias al impulso colectivo, está previsto que en los próximos meses se lleve a cabo en Eslovenia el primer ensayo clínico de terapia génica del CTNNB1 y el año pasado la Fundación consiguió realizar otro ensayo clínico del SPG 50 en el servicio de pediatría del Hospital Universitario de Donostia.

Columbus apostó desde el principio por el santuario oñatiarra como cita referencial del festival con el deseo de que «se convierta en una tradición con profundas raíces culturales y humanas, que sea una demostración e inspiración de lo que la música puede hacer como instrumento de desarrollo y cohesión social». Por eso Arantzazu es epicentro del festival, «por las cualidades singulares del entorno, la tradición cultural y la sensibilidad social del lugar».

Entradas, Bizum y fila 0

La basílica es el único escenario con dos conciertos. Este sábado por la tarde se podrá disfrutar del 'Requiem' de Mozart de la mano del Orfeón Donostiarra, Bilboko Orkestra Sinfonikoa y solistas de primera en un recital que este jueves ya se celebró en Logroño y este sábado se repetirá en el Euskalduna de Bilbao.

Pero la programación oñatiarra tiene un aliciente extra, una 'matinée musical' a las 12 del mediodía. Los chelistas Ángel Luis Quintana y Alejandro Gómez Pareja llenarán de música la cripta, un escenario excepcional y poco habitual.

Las entradas para ambos conciertos están disponibles en la web de la Fundación Columbus y se ha habilitado también una fila 0 para efectuar donaciones por Bizum (07707) o en cuenta (ES73 0049 6668 3424 1628 2325).