Un encuentro único con los caballos vascos más antiguos en Arantzazu

El Parketxe Arantzazu y Pottokaleku, Centro de Interpretación de la Pottoka, han preparado para este sábado, día 30, una actividad especial con el objetivo de ... dar a conocer de cerca esta raza equina autóctona del País Vasco y descubrir su naturaleza, su esencia y las leyendas que la rodean. Durante la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con estos caballos que ya existían en la época de los mamuts.

La actividad dará comienzo a las 11.00 horas en Pottokaleku (Arantzazu), en pleno corazón del parque natural de Aizkorri-Aratz, y tendrá una duración aproximada de dos horas. En la primera parte se ofrecerá una explicación dinámica sobre la historia de las pottokas y algunas de sus curiosidades, seguida de la narración de una leyenda vasca en la que estos animales son protagonistas.

Posteriormente, los participantes podrán acercarse a las pottokas que habitan en el centro, establecer contacto con ellas, peinarlas, acariciarlas, darles de comer, ponerles las riendas o incluso guiarlas. Los más pequeños, además, tendrán la posibilidad de disfrutar de un paseo sobre estos caballos.

El precio de la actividad es de 17 euros por persona (13 euros para los menores de 12 años).

Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse previamente a través de los teléfonos 943 782 894 / 699 335 183 o mediante el correo electrónico arantzazu@gipuzkoanatura.eus (más información en gipuzkoanatura.eus.