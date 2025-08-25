Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una de las pasadas sesiones. POTTOKALEKU

Oñati

Un encuentro único con los caballos vascos más antiguos en Arantzazu

Una cita incluye explicaciones sobre la historia de las pottokas, una leyenda vasca y la posibilidad de interactuar con los caballos

L. A.

Oñati

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:20

El Parketxe Arantzazu y Pottokaleku, Centro de Interpretación de la Pottoka, han preparado para este sábado, día 30, una actividad especial con el objetivo de ... dar a conocer de cerca esta raza equina autóctona del País Vasco y descubrir su naturaleza, su esencia y las leyendas que la rodean. Durante la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con estos caballos que ya existían en la época de los mamuts.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  4. 4 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  8. 8

    Reacción que sabe a poco
  9. 9

    Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»
  10. 10

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un encuentro único con los caballos vascos más antiguos en Arantzazu

Un encuentro único con los caballos vascos más antiguos en Arantzazu