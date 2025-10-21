Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El documental 'Kantauri' acercará la biodiversidad y belleza del mar Cantábrico

M.G.

Oñati.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:37

A apenas unos metros de donde estiramos la toalla en la playa, hay un espectacular ecosistema marino que el documental 'Kantauri', que hoy (19.00 horas) podrá verse en Kultur Etxea, traslada a la gran pantalla. Dirigida por Xabier Mina e Isaías Cruz, la película programada en el marco de las Jornadas Ibailagun, se centra en la biodiversidad y la belleza del mar Cantábrico, con un enfoque poético y artístico. Busca concienciar sobre la importancia de proteger el ecosistema marino con espectaculares imágenes hilvanadas por la música compuesta por Joseba Beristain e interpretada por la Orquesta y Coro de Bratislava y la cantante Aiora Renteria.

Las imágenes son fruto de más de un año de inmersiones en Zumaia, Mutriku, Getaria, Bermeo, Hondarribia, Lekeitio, Urdaibai y Hendaya con cámaras de alta resolución, lentes especializadas y drones.

