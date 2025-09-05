Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tras el fallo del jurado las cazuelas será degustadas en la plaza . MARIAN

Onati

El concurso de sopas de ajo seguirá dando sabor a la Bixamon de San Miguel

El departamento de cultura ha publicado las bases del certamen y las fechas de inscripción

M. G.

OÑATI.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:31

El concurso de sopas de ajo se ha hecho un hueco en la agenda festiva de los sanmigueles consolidándose en la bixamon del patrón de Oñati. El departamento de cultura ha hecho públicas ya las bases y las fechas de inscripción.

Para participar en el concurso gastronómico que se desarrollará el 30 de septiembre habrá que formalizar la inscripción entre el 18 al 23 de septiembre.

Las bases especifican que cada grupo deberá estar formado por dos personas y que podrán participar un máximo de 15 parejas, teniendo prioridad las oñatiarras. Si se supera ese tope habrá un sorteo. El Ayuntamiento dará un bono de compra de 20 euros para adquirir los ingredientes y los participantes deberán llevar los utensilios y el fuego.

300 euros en premios

El primer premio serán 200 euros y el segundo 100. Además entre las parejas participantes se sorteará una cena para dos personas.Los y las cocinillas deberán tener preparadas las sopas para las 13.00 horas, un plato que deberá ser para, al menos, seis personas, y que al final será degustado por todos los asistentes.

Más información e inscripciones en Kultur Etxea (943 78 03 53 y en kultura.idazkaritza@ onati.eus).

