Las diez noticias clave de la jornada
OLIDEN

Onati

Atropellado un peatón en un paso cebra

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:50

Un peatón resultó atropellado ayer en el paso de cebra situado en la avenida Nafarroa etorbidea a la altura de las viviendas de la Cerrajera y la plaza Arizmendiarrieta (antes de Laubide). El hombre resultó herido con una luxación de hombro cuando cruzaba la calzada hacia las 8.45 horas. Fue atendido en el lugar y después derivado al hospital. Por otro lado, el martes hacia las 23.00 horas un automóvil que circulaba por la calle Otalora a la altura del restaurante chino colisionó contra un vehículo estacionado, y en la rotonda de Muxibar chocó con otros dos provenientes de Munar.

