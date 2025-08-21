El Aloña Mendi se prepara para afrontar una nueva etapa en Regional Preferente

El Aloña Mendi arranca un nuevo capítulo en su historia deportiva después de haber consumado el descenso a Regional Preferente la pasada temporada. El ... conjunto oñatiarra buscará recuperar la ilusión y demostrar su competitividad en una categoría exigente, para volver a luchar por el ascenso a División de Honor donde compiten otros clubes de la comarca como el Mondra y el Bergara.

El debut oficial del Aloña Mendi será el 21 de septiembre en Zarautz, frente al filial local, el Zarautz B. Apenas una semana después, el 28 de septiembre, la afición tendrá su primera oportunidad de ver al equipo en casa, coincidiendo con las fiestas de San Miguel. Ese día, el Eibartarrak visitará Azkoagain, convirtiendo la jornada en una cita muy especial para jugadores y seguidores.

Un nuevo equipo técnico para una nueva etapa. La directiva del club también ha apostado por un cambio de rumbo en el banquillo. Unai Garai toma las riendas del primer equipo como nuevo entrenador, con un cuerpo técnico renovado, Julen Murua será su ayudante, Joseba Anduaga se encargará de la preparación física y Roberto Hernández asumirá el trabajo específico con los porteros. Este relevo llega tras la decisión de Gotzon Urzelai y su equipo técnico de no continuar al frente tras la pasada campaña.

Garai conoce de primera mano la filosofía y la identidad del Aloña. Ha vestido la camiseta del club en todas las categorías de cantera y, en los últimos años, ha ejercido como coordinador general de la sección de fútbol. Esta temporada compatibilizará ese cargo con la dirección del primer equipo, un reto que asume con el respaldo de un equipo técnico joven y comprometido.

Recuperar la ilusión

Más allá del aspecto deportivo, el reto del Aloña pasa por recuperar la confianza y el entusiasmo de la afición. El descenso supuso un golpe duro, pero también abre la puerta a un nuevo ciclo en el que el club pretende apostar por el talento local, la formación de jugadores y la solidez en el trabajo diario. El objetivo inmediato es consolidar la plantilla en la nueva categoría y, con el tiempo, luchar por regresar a divisiones superiores.

Los primeros encuentros de la temporada servirán para medir el nivel de un equipo en plena reconstrucción, con una afición que seguirá acompañando al club desde las gradas de Azkoagain.