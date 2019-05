Un mercadillo de lo más 'chic' en la calle San Antonio Los bolsos de la colección Sarea y los abanicos de Kimbamba, algunas de las propuestas. / DV Varias firmas han organizado un 'concept store' con prendas y complementos, que se puede visitar hoy SARA LÓPEZ DE PARIZA VITORIA. Sábado, 1 junio 2019, 00:26

Si te gusta la moda y buscas un plan diferente en Vitoria no te puedes perder el 'concept store' que han organizado cinco pequeñas firmas en el número 13 de la calle San Antonio. Hoy estarán vendiendo sus creaciones en horario de 11.00 a 21.00 horas, una oportunidad única para hacerse con piezas exclusivas, hechas a mano con mucho cariño. Estas coquetas marcas llegan desde Bizkaia y Cantabria para darse a conocer entre el público alavés.

En el local que hasta el año pasado ocupaban Blondie y Olé Morena se podrán encontrar los originales bolsos de 2dB, la firma de accesorios creada por las bilbaínas Isabel Alberdi y Marlene Salgado. Para esta temporada han lanzado la colección 'Sarea', una propuesta que reinventa la bolsa de malla, en su interior una tela con estampado africano evita que se pueda ver todo el contenido. Pero tienen también otras propuestas de bolsos: desde 'Bilbao Urban', un clásico que vuelve cada temporada al 'Shopper de Fibra', que podría interpretarse como la versión cosmopolita del capazo.

Y de los bolsos a los singulares abanicos de Kimbamba. Creada en Santander, esta firma supone un pequeño homenaje a África en cada uno de sus productos ya que todos están estampados en coloridas telas traídas de ese continente. Además de abanicos, venden paraguas, cestos, sombrillas y collares con nombres tan sugerentes como Akanke, Musoke, Kiano, Lewa y Bone. Uno para cada tipo de mujer. Kimbamba colabora además con la ONG Bassari África, a la que dona todo lo recaudado por la venta de bolígrafos solidarios. Esta organización trabaja para mejorar las condiciones de vida de los Bassari, uno de los pueblos más olvidados de Senegal.

En este 'concept store' estará también presente Marian Larrea, joyería bilbaína con más de quince años de trayectoria. Todas sus piezas están realizadas a mano por lo que cada una de ellas es única. No faltarán los collares de conchas, una de las tendencias en complementos que llega pisando fuerte este verano. La plata es otro de los materiales principales de las joyas, también los minerales y rocas como el jade.

También desde la capital vizcaína llega a Vitoria la coqueta firma Ku by Maria de bisutería hecha a mano. Si eres fan de los complementos originales no dudes en pasarte por su stand, donde podrás encontrar desde pulseritas de palmera con goma elástica hasta llamativos pendientes con forma de coral pasando por sombreros de rafia que se convertirán en el complemento ideal para tu próximo 'look' veraniego.

Completa este quinteto 'chic' la marca EME B de la diseñadora María Barrilero, que crea colecciones limitadas. Vestidos de punto de rayas azules marinas y blancas, kimonos de flores, originales camiseros de todos los colores o bolsos de mano con estampados étnicos son algunas de sus propuestas.