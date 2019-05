Guía rápida para disfrutar de la Final Four Kalejira, conciertos y arte kallejero para hoy NURIA NUÑO VITORIA. Viernes, 17 mayo 2019, 00:13

La variada agenda de actividades paralelas a la Final Four comienza mañana en la plaza de España, con el torneo de la EuroLeague Academy (de 10.00 a 21.45 horas). Mientras, las plazas de la Virgen Blanca y Los Fueros acogerán, entre las diez de la mañana y las diez de la noche, el torneo 3x3 patrocinado por Adidas. La presencia del One Team con jugadores de la Final Four acaparará el protagonismo en la Fan Zone de la plaza de España, entre las 10.30 y las 11.15 horas. Además, la plaza de Los Fueros acogerá una exhibición de arte en la calle entre las 11.00 y las 20.00 horas. También está previsto que algunos de los protagonistas de la Final Four se dejen ver por las plazas de España y de la Virgen Blanca (de 11.30 a 11.45 horas). Además de tener la posibilidad de sumarse a las visitas guiadas temáticas para conocer más la ciudad, los visitantes y ciudadanos, en general, podrán disfrutar de una kalejira con los Gigantes de Vitoria, que recorrerá el centro de la capital alavesa de 12.00 a 13.30 horas.

Ya por la tarde, habrá un nuevo concurso de mates (plaza de España, de 18.15 a 19.00 horas). El Palacio Europa albergará, por la noche, la Gala Awards Ceremony, que no estará abierta al público. En el acto se conocerá al MVP, al mejor entrenador y al Best Executive, además se hará entrega del premio al mejor quinteto de la competición.

La jornada culminará en Los Fueros con las actuaciones en directo de Los Coronas, la banda más representativa del 'surf' nacional, Aurora García, una de las grandes voces del panorama del rock actual, que deslumbra ahora como Aurora & The Betrayers y Venturi, quienes ofrecerán al público la dosis de 'indie rock' enérgico de la velada.

Domingo, 19 de mayo

En la última jornada, el espacio enogastronómico ubicado en la plaza Santa Bárbara permanecerá abierto de doce de la mañana a tres de la tarde. Durante esas horas, vitorianos y visitantes podrán degustar productos locales, regados con vino de Rioja Alavesa y txakoli. Una buena forma de despedirse de la Final Four con buen sabor de boca.

El balón volverá a botar en las plazas de la Virgen Blanca y Los Fueros, desde las diez de la mañana, con el torneo 3x3. Además, la pista central instalada en la plaza de España acogerá las semifinales de la Euroleague Academy, de 10.15 a 12.40 horas; y la gran final (de 14.45 15.00 horas). También habrá tiempo para 'The Eurogame', de 13.00 a 13.45 horas; y una nueva exhibición de mates (de 15.15-15.45 horas). Por la tarde-noche, las miradas se centrarán en el Buesa Arena con los partidos para el tercer y cuarto puesto y la final.