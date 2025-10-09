El programa de Osasun Sarea cumple la décima salida

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Cinco recorrido tiene pendientes la iniciativa Bergara Oinez de Osasun Sarea para cerrar el calendario de 2025. Este próximo jueves afrontarán la undécima fecha a cargo de Mariaren Lagundia ikastola. La inscripción está abierta para acudir al recorrido en San Joxepe y también Agorrosin Gunea que será el punto de partida a las 10.00 horas. Al paseo anterior se sumaron 75 personas para una caminata propuesta por San Martin Agirre Herri Eskola.