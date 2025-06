Presentan el protocolo de prevención y lucha con las actitudes machistas

A unos días vista del comienzo de los Pentekostes de este año autoridades, los servicios municipales de igualdad, los grupos feministas y representantes del ... sector hostelero firmaron, al tarde del lunes en el salón de plenos, el compromiso para aplicar el protocolo de prevención y lucha contra la violencia machista es espacios festivos y de ocio con la intención de hacer frente a las agresiones.

Destacaron en las intervenciones tras la rúbrica que la medidas recogidas buscan ir más allá de una declaración, «nace para ser un herramienta para desarrollar una estrategia comunitaria contra la violencia de género en todo el municipio», señaló la concejal Ainhoa Lete, «el ambiente festivo no siempre es sinónimo de seguridad para las mujeres y los disidentes de género. Es imprescindible garantizar la igualdad y la libertad reales en estos ámbitos. La libertad no es real, si alguien no puede vivir sin miedo».

En el diseño, confección y aplicación han sumado las aportaciones de los grupos feministas Martxanterak y Oñeztua, los diferentes departamentos municipales y algunos establecimientos hosteleros.

Los principios básico que inspiran la iniciativa «ponen en el centro a las y los agredidas, garantizar la confidencialidad, el rechazo público a las actitudes machistas y, más allá del procedimiento penal, prioriza el bienestar emocional de la víctima», apuntaron.

Arrancan estas medidas con una aplicación inicial en los actos más significativos que impulsa el Ayuntamiento como la comida popular o las actividades que se organizarán en la plaza de toros durante las fiestas, entre otras «pero el objetivo es la extensión progresiva a otros encuentros».

En el caso de la hostelería los bares interesados en participar en el protocolo recibirán formación para los trabajadores y formarán parte de la comisión de seguimiento.

Este último órgano se reunirá anualmente. Contará con la presencia de políticos y técnicos del Ayuntamiento, Policía Municipal, movimiento feminista, asociaciones de fiestas y representantes de hosteleros, «para valorar la eficacia del protocolo y analizar el margen de mejora».

En la comparecencia pública con una veintena larga de representantes, se insistió en que la lucha contra la violencia machista no es responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino de toda la sociedad, «queremos que el protocolo sea una herramienta construida entre todas y todos. Porque nuestras fiestas son de todos y todas, y para eso tienen que ser seguras».

Durante las fiestas

Durante los Pentekostes activan dos servicios. Un espacio de prevención y sensibilización de la violencia machista que estará abierto los días 6 y 9, de 19.00 a 22.00 horas, junto al recinto de txosnas. En este puntos ofrecerán información sobre la violencia machista, la LGTBI+fobia y las herramientas para combatirlas. También tendrá la función de canalizar la respuesta adecuada en caso de agresión.

Además en el periodo festivo se dispondrá de un punto de atención e intervención ante agresiones machistas.

Estará en marcha los días 6, 7 y 9, de 22.00 a 06.00 horas, en el Palacio Irizar (Barrenkale 33). Ofrecerá apoyo emocional inicial, información y asesoramiento sobre derechos. Este servicio se prestará tanto de forma presencial como telefónicamente en el 747 448 456.