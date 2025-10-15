Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los trabajadores durante el fresado de la vieja superficie. B,U.

Bergara

La pista de tenis de Labegaraieta renueva la solera

Asfaltos Urretxu sustituye estos días el firme con un presupuesto de 30.000 euros

J. A. M.

BERGARA.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:52

Comenta

El deterioro patente del pavimento de la pista de tenis de Labegaraieta ha llevado al Ayuntamiento a activar la renovación del asfalto de la superficie. La pista en su actual emplazamiento es un equipamiento construido hace veinticinco años en el área exterior del complejo polideportivo de Labegaraieta, y que en este periodo a penas ha conocido mejoras y si lagunas merma como la retirada de la carpa que actuaba como cubierta hace doce años. Con la nueva actuación se da el primer paso para la recuperación de la cancha. La inversión municipal alcanza los 30.000 euros para los trabajos que se han adjudicado a la empresa Asfaltos Urretxu. Sus operarios han cepillado esto día el viejo aglomerado e iniciado el vertido de la nueva base que tendrá que esperar al pintado y aluna jornada hasta su apertura.

La pista reubicada el año 2000 tuvo un presupuesto de ejecución de 45.000 euros con unas dimensiones de 35 por 17,5 metros rodeada por una red perimetral de cuatro metros de altura para minimizar la salida de la pelotas. El pavimento, como el renovado, era un material poroso para la absorción del agua.

