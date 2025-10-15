Katxalin reitera la importancia de la investigación en lucha contra el cáncer de mama

Katxalin, asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama y ginecológico de Gipuzkoa, colocaba este lunes en uno de los balones del Ayuntamiento el gran ... lazo rosa para visibilizar al colectivo de afectadas. Se hacen más presente estos días con motivo del día mundial que tiene asignada la afección el 19 de octubre.

«Este año seguimos reivindicando avances en la investigación , tanto de cáncer de mama como ginecológico», y apuntan en la declaración de 2025 que también destaca la necesidad de autocuidado y del correcto funcionamiento del sistema sanitario, «siendo coherentes con nosotras mismas, no vamos a hacer dejación de cada uno de los cuidados que debemos mantener y que corresponden tanto a la red de salud como a todas las personas, la autoexploracion es una herramienta muy valiosa en este compromiso, así como pedir citas para comprobar los resultados de las pruebas que habitualmente nos realizan, y sobre todo, si sentimos que algo no va bien, hablar con los profesionales que son los que nos informaran de los pasos a seguir». Y reivindican recuperar el prestigio sanitario de Osakidetza, «entre todos conseguir que, nuestro sistema de salud vuelva a recuperar el prestigio que hace unos años tenía, y que hemos ido perdiendo por prioridades económicas, políticas, o de poder, al final la salud es el eje fundamental».

Para el sábado 25 de octubre, de 10 a 14 horas en Irala kalea, montan una mesa informativa sobre la asociación y este tipo de cánceres, y una cuestación a través de los lazos rosas que podrán lucir los ciudadanos en la solapas, llaveros, camisetas, participaciones de lotería y otros objetos. La recaudación se entregará a BioGipuzkoa «para continuar dando pasos en la investigación», apuntan desde la delegación local.

Marcha Solidaria

En ese mismo puesto además se podrán adquirir las camisetas de todas las tallas para tomar parte el domingo 16 de noviembre en la undécima la edición de la Marcha Solidaria Katxalin, a favor de la investigación.

Un recorrido de 4 kilómetros que partirá a las 11.00 horas en Alderdi Eder, frente al Ayuntamiento, y discurrirá por el Boulevard, puente del Kusaal, avenida de la Zurriola hasta la Paloma de la Paz situada en Sagües y regresa a Alderdi Eder.

Las camisetas también están disponibles en la web www.katxalin.org, o en la peluquería Begoña y Marije.

La campaña de sensibilización, que intensifican en estas fechas, también persigue lograr un mayor número de socias. En la actualidad ronda el centenar entre afectadas de Bergara y localidades de la comarca. A nivel de Gipuzkoa son unas 700 asociadas gestionadas entre las sede de Donostia, Bergara, Zumarraga y Ordizia, orden por el que se constituyeron.

Delegaciones donde desarrollan talleres de variedad de actividades y ofrecen apoyo psicológico, «a pesar de toda la información que puedes encontrar en Internet o de todo lo que te cuentan en el hospital, poder ir a una asociación de pacientes con personas que han pasado lo mismo que tú, o que están pasando en ese momento por tu misma situación, es muy importante para las afectadas. Se sienten comprendidas y apoyadas, menos raras y menos solas».

Para entrar en contacto o colaborar con el colectivo pueden llamar al 669 664 712, número de la delegación local, o a la sede central donostiarra en el teléfono 943 245 608.

Katxalin nació a nivel provincial en 1987 como Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Gipuzkoa para ayudar a las mujeres que sufrían una enfermedad tumoral mamaria. Desde septiembre de 1999 amplió el área de acción a mujeres que padecen un proceso de cáncer ginecológico, pasando a llamarse desde esa fecha Katxalin, Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico de Gipuzkoa.