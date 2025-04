Un audiovisual para combatir los prejuicios y clichés de la literatura vasca

Reflexiones sobre la literatura vasca junto a un formato audiovisual llenan de contenido este jueves, desde las 19.00, Seminarixoa con la propuesta 'Euskal ... literaturaren historia sobrenatural bat', a cargo de Irati Jiménez que conducirá el espectáculo con el apoyo en imagen y sonido de Mikel Soro.

Jiménez, actual presidenta de la Olaso Fundazioa, trae a la villa el primer espectáculo producido por Deabruaren Eskola elkartea que ya ha visitado Gasteiz, Iruñea, Donostia y Bilbo.

La periodista mundakarra acude con una propuesta de una hora que busca comprender mejor el panorama de las letras vascas.

Está basado el espectáculo en su trabajo de investigación 'Begiak zabalduko zaizkizue' sobre la imagen que los vascos tienen de su literatura. Aborda prejuicios y creencias basada en errores y donde defiende la tesis de que esta literatura es mucho más interesante y poderosa.

Ese trabajo de análisis con formato de libro fue reconocido con el Premio Euskadi de Literatura en 2022 en la categoría de ensayo en euskera.

Destacaron desde el jurado la mirad crítica, la presencia del humor y la actitud provocativa sobre el tema de la autora, «lanza hipótesis valientes, Cuando quiere sabe no ser políticamente correcta».

Mantiene Jiménez que hemos tenido una imagen distorsionada, «se nos ha dicho una y otra vez que hemos tenido, sin conocimiento, pero con gran desprecio, una literatura pobre escrita por los sacerdotes, y hemos creído, pero si pensamos bien eso no nos dice nada y peor aún, oculta lo que somos», señala en la presentación del encuentro.

No comparte la adjetivación de pobre, escasa, difícil, retrograda y aburrida, «esa historia no diré que es mentira, pero no creo que esa historia sea cierta», señala en 'Euskal literaturaren historia sobrenatural bat'.

Literatura mágica

Invita Irati a realizar un viaje para demostrar que esa literatura es mucho más interesante, «venimos de libros poderosos, tenemos una literatura muy mágica y eso significa que hay en nosotros un poder oculto, y que tenemos la magia», y añaden, «de los presbíteros y de las brujas tenemos una literatura muy especial, una literatura sobrenatural que combina poderes».

El libro 'Begiak zabalduko zaizkizue', sustento del argumentario de la escritora en el espectáculo, está editado por Elkar en 2021. Es un ensayo que se ha descrito como «una obra divulgativa, natural, transparente y escrita en directo, que habla con compañerismo a los lectores y que habla con amor de la literatura. Denunciando los males del sistema literario vasco».